Greenpeace: Super-ricchi responsabili di 40% delle emissioni, mentre la metà inferiore del mondo per ricchezza è responsabile solo del 3%

Greenpeace ha calcolato che le persone ad alto patrimonio, il loro ‘quota dei danni causati al clima dai beni che possiedono’, sono responsabili di circa il 40% delle emissioni basate sulla ‘proprietà’ che, a loro volta, costituisce al 60% dell’output globale di carbonio. Inoltre, attraverso la loro proprietà di aziende e beni finanziari e fisici privati, dai produttori di petrolio agli sviluppi immobiliari, i super-ricchi sono responsabili di una fetta sproporzionata dei gas serra che stanno surriscaldando il pianeta. L’1% più ricco delle persone per ricchezza, attraverso le loro partecipazioni e investimenti, controlla circa un quarto delle emissioni annuali globali in totale.

Le evidenti disuguaglianze tra l'impatto sui pianeta dei super-ricchi e quello delle persone comuni sono sempre più sotto i riflettori, mentre la disuguaglianza cresce vertiginosamente in tutto il mondo.

Secondo gli analisti di Greenpeace, le persone ad alto patrimonio, il loro ‘quota dei danni causati al clima dai beni che possiedono’, sono responsabili di circa il 40% delle emissioni basate sulla ‘proprietà’ che, a loro volta, costituisce al 60% dell’output globale di carbonio. Viaggi in jet privati, vacanze in yacht, ma non solo.

Sempre secondo Greenpeace, alcune nuove ricerche sostengono che attraverso la loro proprietà di aziende e beni finanziari e fisici privati, dai produttori di petrolio agli sviluppi immobiliari, i super-ricchi sono responsabili di una fetta sproporzionata dei gas serra che stanno surriscaldando il pianeta. L’1% più ricco delle persone per ricchezza, attraverso le loro partecipazioni e investimenti, controlla circa un quarto delle emissioni annuali globali.

Al contrario, la metà inferiore del mondo per ricchezza rappresenta solo il 3% delle emissioni basate sulla proprietà. Clara Thompson, principale attivista globale sui sistemi socioeconomici di Greenpeace International, ha dichiarato che in un momento in cui le persone affrontano bollette energetiche e costi della vita in aumento, così come gli impatti climatici, molti si chiedono perché le famiglie comuni debbano sopportare così tanto del peso, mentre alcune delle persone più ricche del mondo continuano a trarre profitto dalle industrie che alimentano la crisi.

Secondo Greenpeace, potrebbe essere attraverso le tasse sul patrimonio. Il debito climatico riguarda la responsabilità. Se siamo d’accordo che chi ha contribuito maggiormente al problema dovrebbe contribuire di più a risolverlo, è ragionevole chiedersi se questo principio debba applicarsi anche alla ricchezza estrema





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