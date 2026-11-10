Greta Speltoni, morte a 22 anni: i dettagli della scoperta a Porcia

La giovane di 22 anni è stata trovata senza vita dai genitori a Porcia. La Procura avvia le indagini e la comunità locale piange la perdita prematura.

La giovane Greta Speltoni, ventiduenne residente a Porcia, è stata rinvenuta senza vita nella propria camera da letto. La scoperta è avvenuta dopo che i suoi genitori, preoccupati per la mancanza di risposta al telefono, hanno cercato di contattarla ripetutamente senza successo. L'improvvisa scomparsa della figlia ha spinto la famiglia ad agire tempestivamente, portando al triste ritrovamento che ha scosso la comunità locale.

Dettagli dell'evento e soccorsi

I genitori di Greta Speltoni, non ricevendo alcuna risposta dalle loro chiamate, hanno avvertito un forte senso di allarme. La rapida reazione della famiglia ha permesso di intervenire immediatamente, portando all'individuazione della giovane nella sua stanza. Purtroppo, l'arrivo dei soccorsi è stato tardivo per salvare la sua vita.

Also read L’allarme della procura: “Mole di cyber attacchi a privati e istituzioni”

L'ambulanza è arrivata sul posto con urgenza, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per invertire le dinamiche fatali. Il veicolo è ripartito senza l'attivazione di sirene o lampeggianti, un dettaglio che ha accentuato il dolore dei genitori, lasciati soli di fronte alla tragica realtà. Il silenzio della partenza ha segnato profondamente la disperazione della famiglia.

I controlli delle autorità competenti

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pordenone per assumere le prime dichiarazioni. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei familiari, che hanno fornito i dettagli preliminari sulla scomparsa della giovane. Questa procedura è standard nei casi che coinvolgono vittime di giovane età, al fine di verificare la corretta applicazione delle normative vigenti.

Advertisement

Le autorità hanno avviato i primi controlli necessari per delimitare il quadro delle circostanze. La presenza dei militari è stata fondamentale per garantire la corretta conservazione delle prove e per supportare la famiglia in un momento di grande difficoltà. Le indagini preliminari sono state immediatamente coordinate con le competenze giudiziarie competenti.

Accertamenti medici e next steps legali

Il sostituto procuratore Carmelo Barbaro ha disposto l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla salma. Le operazioni sono state affidate alla dottoressa Ornella Del Piero, che ha già iniziato il lavoro diagnostico necessario. Gli esami, già eseguiti nei giorni precedenti, sono cruciali per stabilire le cause precise del decesso.

Il completamento di queste perizie rappresenta l'ultimo passo prima che la Procura possa rilasciare l'autorizzazione alla restituzione del corpo alla famiglia. Solo dopo il via libera ufficiale sarà possibile procedere con l'organizzazione dei funerali. Questo iter burocratico e legale è necessario per chiudere la fase investigativa iniziale.

Reazione della comunità locale

La notizia ha rapidamente fatto il giro tra gli abitanti di Porcia, suscitando profonda tristezza. La comunità si stringe attorno alla famiglia Speltoni, esprimendo solidarietà in un momento di lutto. Amici e vecchi compagni di scuola di Greta condividono il dolore per la perdita prematura di una giovane vita.

Advertisement

Greta era una ragazza determinata, con una forte passione per l'arte che l'ha portata a scegliere il liceo artistico Galvani. Dopo il diploma, ha intrapreso un percorso lavorativo caratterizzato dalla ricerca di autonomia. Il suo impegno la ha condotta attraverso impieghi stagionali e contratti a termine, un percorso comune ma faticoso per molti giovani.