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Greta Thunberg attacca greenwashing e Turchia a Antalya per la Cop31

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Greta Thunberg attacca greenwashing e Turchia a Antalya per la Cop31
Greta Thunberg · Cop31 · Turchia
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L'attivista svedese Greta Thunberg critica il greenwashing e le violazioni turche durante la Cop31 ad Antalya, denunciando la crisi climatica globale.

L'attivista ambientale svedese Greta Thunberg ha partecipato alla Conferenza delle Parti n. 31 ( Cop31) ad Antalya, in Turchia, dopo cinque anni di assenza dai vertici delle Nazioni Unite sul clima. La sua presenza al vertice internazionale è stata caratterizzata da una forte denuncia contro le pratiche di greenwashing adottate dai governi potenti e dalle grandi istituzioni, definendo le conferenze attuali come circhi privi di sostanza reale.

La posizione contro il greenwashing a Antalya

Secondo quanto dichiarato dall'attivista, le riunioni internazionali sul clima sono diventate dei circhi all'insegna del greenwashing, riflettendo una realtà distaccata dagli impegni concreti. Thunberg ha sottolineato che, nonostante questa critica serrata, rimane fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per sfruttare l'opportunità di mobilitare le persone e spingere verso un cambiamento effettivo.

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Emergenze climatiche: Indonesia e Nepal

Il contesto ambientale globale in cui si svolge la Cop31 è segnato da emergenze acute. L'Indonesia ha affrontato gravi incendi boschivi, mentre il Nepal è stato colpito da inondazioni catastrofiche. Questi disastri naturali sono stati amplificati dal fenomeno meteorologico El Niño, descritto come eccezionalmente intenso e responsabile di un ulteriore caos climatico che minaccia le popolazioni vulnerabili.

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Critiche ai diritti umani in Turchia

Oltre alle questioni ambientali, Greta Thunberg ha attaccato direttamente il paese ospitante, la Turchia, per le sue politiche interne. L'attivista ha affermato esplicitamente che non è possibile chiudere gli occhi davanti al fatto che il Paese ospitante stia violando molti diritti umani fondamentali, integrando la questione ambientale con una denuncia sulle libertà civili.

Obiettivi degli attivisti e azioni concrete

Thunberg ha chiarito che la presenza degli attivisti ha lo scopo di spingere chi detiene il potere ad attuare concretamente le misure discusse da decenni. I disastri climatici a cui si è assistito recentemente sono descritti come semplici fenomeni precursori rispetto a ciò che potrebbe accadere senza interventi decisivi e immediati da parte dei governi coinvolti.

IOdonna#9 in Italia

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