Griezmann e l'ennesimo sogno infranto: la Champions League che continua a sfuggirgli

Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid dicono addio alla Champions League dopo la sconfitta contro l'Arsenal. Per il francese, a 35 anni, è l'ennesima occasione persa per conquistare il trofeo più ambito, in una carriera segnata da grandi successi individuali ma anche da delusioni collettive.

Antoine Griezmann si ferma ancora una volta a un passo dal sogno più grande con il suo Atletico Madrid . La semifinale persa contro l’ Arsenal non è soltanto un’eliminazione, ma l’ennesima pagina di una storia personale fatta di grandi numeri, riconoscimenti individuali e un trofeo che continua a sfuggire: la Champions League .

Per Griezmann era diventata l'ultima missione. A 35 anni, con l'addio all’Europa e un futuro lontano da Madrid già scritti, questa stagione rappresentava l’ultima grande occasione per chiudere il cerchio con il club che più di tutti ha definito la sua carriera. E invece, ancora una volta, il verdetto è stato crudele.

Il francese ha vissuto una serata in cui ha provato a incidere, tra occasioni mancate e un possibile rigore non concesso, ma senza riuscire a cambiare il destino della sua squadra. Una sensazione già conosciuta, che riporta inevitabilmente alle ferite del passato: la finale di Champions persa contro il Real Madrid nel 2016, il rigore sulla traversa e le altre notti europee rimaste sospese tra gloria e rimpianto.

A rendere ancora più complesso il bilancio è il passaggio al Barcellona tra il 2019 e il 2021; un'esperienza che non ha mai portato al trionfo europeo sperato e che oggi pesa nella lettura complessiva della sua carriera. Tornato a Madrid dopo l'errore, Griezmann ha ritrovato centralità, leadership e numeri straordinari - miglior marcatore della storia del club - ma non il trofeo più importante. Nemmeno questa volta.

La sua immagine a fine partita, lo sguardo perso mentre saluta i tifosi, racconta più di qualsiasi statistica: quella di un campione che ha lasciato un segno enorme, ma che resta prigioniero di una storia sempre incompiuta. La delusione è palpabile, ma la sua eredità rimane intatta. Griezmann ha dimostrato di essere uno dei giocatori più completi della sua generazione, capace di trascendere il gioco con la sua intelligenza e la sua versatilità.

Tuttavia, la mancanza di quel trofeo che avrebbe coronato la sua carriera continua a essere una ferita aperta. La sua storia con l’Atletico Madrid è una delle più affascinanti del calcio moderno, ma anche una delle più dolorose per i suoi tifosi, che hanno visto il loro idolo sfiorare la gloria più volte senza mai riuscire a conquistarla.

Ora, con il futuro incerto e la carriera che volge al termine, Griezmann si trova di fronte a una domanda fondamentale: come sarà ricordato? Come uno dei grandi giocatori che non ha mai vinto la Champions League, o come un simbolo di resilienza e dedizione? La risposta, forse, è in entrambi





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