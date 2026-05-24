Grigia bocciata alla maturità, genitori impugnano la bocciatura

Una ragazza, che frequentava l'ultimo anno delle superiori per la seconda volta, è stata fermata dal consiglio di classe per profonde lacune. I genitori avevano impugnato la bocciatura contestando la gestione della scuola. Secondo il ricorso, i professori avrebbero violato il Piano Didattico Personalizzato (PDP), accumulando troppe verifiche nello stesso giorno e negando l'uso di mappe concettuali. La famiglia sosteneva inoltre di non essere stata avvertita del pericolo e chiedeva un risarcimento danni. La situazione era ben nota ai genitori, che avevano anche firmato il Pdp. Verificata la piena legittimità dell'operato dell'istituto, il Tar ha rigettato il ricorso e negato ogni risarcimento: la bocciatura della studentessa resta definitiva.

Una ragazza, che frequentava l'ultimo anno delle superiori per la seconda volta, è stata fermata dal consiglio di classe per profonde lacune. I genitori avevano impugnato la bocciatura contestando la gestione della scuola .

Secondo il ricorso, i professori avrebbero violato il Piano Didattico Personalizzato (PDP), accumulando troppe verifiche nello stesso giorno e negando l'uso di mappe concettuali. La famiglia sosteneva inoltre di non essere stata avvertita del pericolo e chiedeva un risarcimento danni. La situazione era ben nota ai genitori, che avevano anche firmato il Pdp. Verificata la piena legittimità dell'operato dell'istituto, il Tar ha rigettato il ricorso e negato ogni risarcimento: la bocciatura della studentessa resta definitiva





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