Groenlandia ratifica accordo sicurezza Usa: basi militari e Golden Dome

Il parlamento della Groenlandia approva l'accordo di sicurezza con gli Usa firmato con Donald Trump. Entri in vigore dopo la ratifica danese prevista per il 19 novembre.

Il parlamento della Groenlandia si appresta a ratificare martedì l'accordo di sicurezza con gli Stati Uniti, siglato lo scorso settembre con il presidente Donald Trump. Questa mossa segue il supporto chiaro della maggioranza dei legislatori durante il dibattito iniziale dello scorso mese, ponendo fine a una lunga crisi diplomatica nata dalle minacce del leader americano.

Dettaglio Accordo Militare Usa

L'intesa tra Washington, Copenaghen e Nuuk mira a stabilizzare la regione artica, espandendo significativamente il ruolo delle forze armate statunitensi nel territorio autonomo danese. L'accordo apre la strada ufficiale alla costruzione di due nuove basi militari e all'installazione del sistema di difesa missilistica "Golden Dome", progetto centrale nella strategia di sicurezza di Trump.

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Nonostante l'aumento della presenza bellica, il documento reaffirma esplicitamente la sovranità della Danimarca e il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Questa duplice natura mira a bilanciare le esigenze strategiche americane con la protezione degli interessi sovrani dell'isola, ricca di minerali critici e di posizione geografica vitale per il controllo dell'Artico.

Posizione Di Mute Egede E Dialogo

Il ministro degli esteri della Groenlandia, Mute Egede, ha definito la ratifica un passaggio cruciale per il futuro dell'isola, sottolineando la resilienza del governo locale. Attraverso un messaggio su Facebook, il ministro ha evidenziato come il percorso sia stato arduo per la nazione, ma come sia stato possibile mantenere saldi i principi fondamentali attraverso il dialogo diplomatico.

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Egede ha ricordato che la decisione riguarda la sicurezza collettiva e la capacità dei groenlandesi di plasmare il proprio destino, rifiutando la retorica aggressiva precedente. La dichiarazione del politico evidenzia la volontà di assumersi la piena responsabilità degli interessi nazionali, trasformando una minaccia in un'opportunità di strutturazione politica e difensiva stabile.

Scadenze Ratifica Danese E Entrata In Vigore

Il prossimo passo procedurale vede il parlamento danese esaminare il disegno di legge nella prima lettura prevista per l'11 novembre. Questa fase preparatoria è essenziale per garantire che tutte le implicazioni legali e costituzionali siano valutate correttamente prima del voto finale, coinvolgendo sia il legislativo groenlandese che quello danese in un processo coordinato.

La seconda lettura e la votazione finale sono programmate per il 19 novembre, data chiave per la chiusura della procedura legislativa interna. Una volta completate le ratifiche in entrambi i territori, l'accordo esecutivo entrerà immediatamente in vigore senza richiedere ulteriori approvazioni dal Senato degli Stati Uniti, accelerando l'implementazione dei piani strategici concordati.