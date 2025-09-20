Grooming: L'allarme dei Carabinieri sull'Aumento degli Adescamenti Online

I carabinieri lanciano l'allarme sull'aumento dei casi di grooming, l'adescamento online di minori. Il fenomeno, che coinvolge sempre più giovani, sfrutta la vulnerabilità dei ragazzi attraverso la rete. Prevenzione, educazione e vigilanza sono fondamentali per proteggere i minori.

L'amicizia virtuale, con la sua apparente innocenza, cela spesso insidie pericolose, trasformandosi in un terreno fertile per l' adescamento online . I malintenzionati, spacciandosi per coetanei, sfruttano la vulnerabilità dei minori, estorcendo confidenze e conquistando la loro fiducia con l'inganno.

L'allarme lanciato dai carabinieri evidenzia un preoccupante aumento dei casi di grooming, una pratica subdola che vede adulti avvicinare bambini e adolescenti attraverso la rete, con l'obiettivo di sfruttarli sessualmente. Il colonnello Barbara Vitale, ufficiale psicologo dei carabinieri, sottolinea come il fenomeno sia in costante crescita, con un abbassamento dell'età delle vittime. L'adescamento, infatti, inizia sempre più precocemente, coinvolgendo minori anche di 10 anni, che, attratti dalla tecnologia e dalla socializzazione online, diventano prede facili per gli adescatori. Questi ultimi, spesso individui incensurati, conoscitori dello slang giovanile e abili manipolatori, si infiltrano nelle chat di gruppo, su piattaforme come Instagram e TikTok, spacciandosi per coetanei e carpendo informazioni sensibili. \Il processo di adescamento si sviluppa in modo graduale e insidioso. L'adescatore, dopo aver individuato le proprie vittime, inizia un corteggiamento fatto di complimenti, regali virtuali e attenzioni, creando un legame di fiducia e amicizia. Questo rapporto, apparentemente innocuo, si trasforma ben presto in un'escalation di richieste sempre più esplicite, che vanno dalla richiesta di foto e video a sfondo sessuale fino alla minaccia di incontri reali. L'adescatore, in possesso di informazioni compromettenti, ricatta la vittima, costringendola a cedere alle sue richieste e perpetrando abusi psicologici e sessuali. La testimonianza di un dodicenne, vittima di adescamento, rivela la profondità e la complessità del legame instaurato con l'adescatore, che sfrutta le insicurezze e la solitudine dei minori per manipolarli e controllarli. Il ragazzo, vittima di bullismo a scuola e con difficoltà di socializzazione, trova nell'adescatore un'illusoria figura di riferimento, che lo ascolta e lo fa sentire importante, contribuendo a creare un ambiente di fiducia che facilita l'adescamento. \La prevenzione e l'educazione sono fondamentali per contrastare il fenomeno del grooming. Il colonnello Vitale sottolinea l'importanza di una cultura della prevenzione, che coinvolga attivamente genitori, insegnanti e ragazzi. È necessario educare i minori all'uso consapevole della rete, insegnando loro a riconoscere i segnali di pericolo e a proteggersi dagli adescatori. I genitori devono monitorare l'attività online dei figli, prestando attenzione a eventuali cambiamenti di comportamento, come irritabilità, isolamento e cancellazione frequente dei messaggi. L'utilizzo di strumenti di parental control, la creazione di un clima di dialogo e la capacità di comunicare apertamente con i figli sono elementi chiave per la protezione dei minori. È essenziale, inoltre, sensibilizzare e formare genitori e insegnanti, fornendo loro gli strumenti per riconoscere i segnali di allarme e agire tempestivamente. In caso di adescamento, è fondamentale denunciare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine per bloccare il soggetto e tutelare la vittima. I ragazzi, dal canto loro, devono essere consapevoli dei pericoli della rete, imparando a diffidare dalle richieste strane e a riflettere prima di inviare foto e video, soprattutto se viene proposta un'incontro reale. La gestione consapevole della rete, anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale, è la chiave per proteggere i minori e garantire un ambiente online sicuro





Grooming Adescamento Online Minori Carabinieri Prevenzione

