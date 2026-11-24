La Procura di Grosseto avvia verifiche tecniche su lettere e armi del suicidio di Antonio De Gennaro. L'esame autoptico si svolgerà venerdì a Firenze per chiarire le dinamiche.

La Procura della Repubblica di Grosseto ha ufficialmente dato avvio agli accertamenti tecnici sul caso riguardante il decesso dell'ex capo della polizia Antonio De Gennaro, verificatosi nella tenuta delle Querciolaie situata a Fonteblanda, in Maremma. L'autorità giudiziaria ha precisato, attraverso un comunicato, che ogni singolo reperto materiale rinvenuto durante i sopralluoghi nella proprietà è oggi sotto la sua esclusiva disponibilità, garantendo così la massima trasparenza nel proseguimento delle indagini preliminari.

Verifiche scientifiche su lettere e arma del fatto

Le analisi previste comprenderanno accertamenti di natura biologica, calligrafica e digitale, mirati a ricostruire con precisione le dinamiche che hanno portato al suicidio. La prima fase del lavoro scientifico riguarderà l'analisi delle numerose lettere scritte a mano, dove si cercheranno impronte latenti per escludere interventi terzi e si valuterà l'autenticità della scrittura per dimostrare la piena volontarietà del gesto dell'ex funzionario. Parallelamente, l'Ufficio Scientifico e la Ris si occuperanno dell'analisi balistica dell'arma del delitto, una semiautomatica Ruger 380, e dei bossoli rinvenuti nel giardino, oltre al contenuto digitale dell'hard disk sequestrato nel plico indirizzato alla Procura di Caltanissetta.

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Tecnicamente, al momento i reperti sono stati solo visionati e fotografati, ma la procedura scientifica vera e propria deve ancora essere delegata agli esperti competenti. Le verifiche richiedono tempo e si prevede che i risultati definitive arriveranno probabilmente la prossima settimana, dopo la celebrazione delle esequie. L'autorità giudiziaria ha sottolineato come si tratti di accertamenti di natura ripetibile, assicurando che ogni passaggio verrà eseguito con la massima rigore metodologico per evitare qualsiasi dubbio sull'integrità delle prove raccolte nei giorni immediatamente successivi al rinvenimento del corpo.

Dinamiche del decesso e identità dei soccorritori

Il corpo di Antonio De Gennaro è stato scoperto sabato mattina da Giuseppe Succu, un custode fedele che lavorava per l'ex capo della polizia da quasi trent'anni. L'uomo, coetaneo della vittima, era stato allertato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con De Gennaro da diversi giorni, ipotizzando un malessere o un problema di salute. Suicida della prima ispezione condotta dal medico legale sul posto, l'ex funzionario si sarebbe tolto la vita nelle ore notturne, quasi all'alba, dopo aver trascorso l'intero pomeriggio di venerdì e la notte a scrivere.

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Il letto nella camera da letto è stato trovato intatto, confermando la teoria che De Gennaro non si fosse coricato prima di porre fine alla propria vita. La Procura di Grosseto ha recentemente interrogato nuovamente gli uomini della scorta e il custode per ricostruire fedelmente le ore e i giorni precedenti al tragico evento. Le testimonianze raccolte indicano che De Gennaro era presente nella tenuta già nei giorni precedenti, con comportamenti che, secondo i testimoni, apparivano diversi dal solito, mostrando segni di provato e turbamento emotivo.

Cronologia degli ultimi giorni e spostamenti

La ricostruzione delle ultime giornate dell'ex capo della polizia evidenzia una presenza costante tra Villa Carolina, immersa nelle campagne maremmane, e la Capitale. Il 16 novembre, De Gennaro era stato a Fonteblanda per un pranzo in un ristorante a meno di due chilometri dalla sua proprietà, un locale che frequentava da tempo. In quell'occasione, appariva sereno, scherzando con il figlio del proprietario mentre indossava un golf a quadri, jeans e scarpe da ginnastica, mostrandosi come al solito.

Tre giorni dopo, il comportamento è drasticamente cambiato. De Gennaro è tornato a pranzo allo stesso ristorante, il Bracconiere, questa volta accompagnato dagli uomini della sua scorta, ma con uno spirito diverso. I testimoni hanno riferito che appariva provato e turbato, non più lui stesso. Successivamente, è rientrato a Roma per una mattinata dedicata interamente agli incontri con i suoi avvocati, prima di ripartire nuovamente verso la Maremma. Durante il trasferimento, si è portato dietro due valigie piene di documenti, inclusi gli atti dell'inchiesta a suo carico e le memorie in vista del Riesame.

Prossimi step processuali e esame autoptico

Il procedimento legale prevede che l'incarico per lo svolgimento dell'esame autoptico verrà conferito domani. L'autopsia sarà eseguita venerdì presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Careggi di Firenze, dove il corpo di De Gennaro è stato trasferito già la sera del sabato precedente. L'intervento sarà condotto congiuntamente dalla dottoressa Beatrice Defraia, capo dell'equipe medico-legale del Careggi, e dalla dottoressa Andrea Paterna dell'Istituto di Medicina Legale di Siena, al fine di determinare con precisione l'ora del decesso.

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Oltre alla determinazione dell'orario esatto della morte, verranno disposti gli esami tossicologici di routine, prassi standard da completare prima di riconsegnare la salma ai familiari. Le esequie sono annunciate per lunedì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, situata in piazza della Repubblica a Roma, data da confermare definitivamente dall'organizzazione funebre. Nel frattempo, l'inchiesta della Procura di Grosseto continua a raccogliere elementi per chiarire ogni dubbio residuo sulle circostanze che hanno accompagnato la scomparsa del noto funzionario, mantenendo alta l'attenzione sui dettagli tecnici delle indagini.