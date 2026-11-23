Crollo di una gru nel cantiere tra centro Giotto ed Eurobrico a Padova. Nessuna vittima, solo un'auto danneggiata. Dettagli sull'incidente avvenuto lunedì 23 novembre.

Un grave incidente ha segnato la giornata di lunedì 23 novembre nel cuore di Padova. Alle ore 12:30, una gru si è schiantata al suolo all'interno di un cantiere di costruzione situato nella zona strategica compresa tra il centro commerciale Giotto e la struttura Eurobrico. L'evento ha interrotto bruscamente le operazioni di lavoro, creando un scenario di emergenza che ha richiesto l'intervento immediato delle autorità locali per garantire la sicurezza dell'area e delle persone presenti nelle vicinanze.

Dinamica del crollo al cantiere di Padova

Il incidente è avvenuto in un momento critico delle operazioni di costruzione. Gli operai erano impegnati attivamente nel posizionamento di una complessa struttura piramidale. Secondo le testimonianze raccolte sul luogo, il crollo è avvenuto esattamente durante la fase finale del posizionamento a terra del carico. La gru, utilizzata per manovrare le parti più pesanti dell'edificio, ha perso stabilità proprio mentre i lavoratori cercavano di adagiare la struttura sul terreno, causando un impatto violento che ha scosso l'intera zona circostante il cantiere.

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Tremore avvertito e assenza di allarmi

Le persone presenti nei uffici vicini al cantiere hanno descritto un'esperienza traumatica, riferendo che tutto il palazzo sembrava tremare al momento dell'impatto. I lavoratori hanno dichiarato di aver sentito le loro sedie vibrare intensamente, segnalando la potenza della caduta. Un dettaglio preoccupante emerso dalle dichiarazioni dei presenti è che l'allarme di sicurezza non si è attivato, a differenza di quanto avviene normalmente in situazioni di questo tipo. Questa assenza di segnalazione automatica ha aggiunto un elemento di incertezza immediata dopo il crollo, lasciando i testimoni inizialmente disorientati dall'entità dell'evento senza i segnali tipici di un cedimento strutturale controllato.

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Intervento dei Vigili del Fuoco e verifica Spisal

Nessun ferito e danni materiali limitati

p>I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo per mettere in sicurezza l'area circostante il cantiere. Il loro compito principale è stato isolare la zona di cadutaper prevenire ulteriori rischi per i passanti e i lavoratori. Parallelamente, è arrivata la squadra dell'Spisal, il servizio ispettivo di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per iniziare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. L'obiettivo delle autorità è comprendere le cause tecniche o operative che hanno portato al cedimento, per poter successivamente attribuire le responsabilità e migliorare le procedure di sicurezza futura.

Nell'incidente non c'è stata alcuna vittima o ferito grave. Questa assenza di danni alle persone è da attribuire anche a un fattore fisico fortuito ma determinante. La presenza di una scala posizionata davanti a una grande vetrata ha agito come un elemento di stop, impedendo che la gru crollasse giù del tutto con forza totale. Questo ostacolo ha deviato parzialmente la caduta, evitando che la struttura andasse a impattare direttamente contro lo stabile adiacente con conseguenze potenzialmente catastrofiche. L'unico danno materiale accertato è limitato a un'automobile danneggiata dal crollo delle parti della gru, ma le strutture edilizie circostanti sembrano essere risparmiate da danni gravi.