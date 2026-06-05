Gruppi di diritti umani presentano denuncia all'Unione Africana contro le deportazioni di migranti in Guinea Equatoriale

Organizzazioni per i diritti umani hanno depositato una denuncia presso la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli per contestare le deportazioni di migranti africani negli Stati Uniti verso la Guinea Equatoriale, sostenendo che tali pratiche violano le protezioni legali e rischiano di esporre le persone a persecuzioni.

Gruppi di advocacy che rappresentano i deportati inviati dagli Stati Uniti in Guinea Equatoriale hanno presentato venerdì una denuncia al principale organismo per i diritti umani dell' Unione Africana , un tentativo di mobilitare l'opposizione nel continente alle politiche immigratorie dell'amministrazione Trump .

La denuncia è stata depositata presso la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, con sede in Gambia, per conto di 14 persone provenienti da paesi africani deportati dagli USA in Guinea Equatoriale a partire da novembre dello scorso anno. Tutti i cosiddetti deportati da paesi terzi avevano ottenuto una protezione legale negli Stati Uniti contro il loro rimpatrio.

Il governo del presidente Donald Trump ha adottato le deportazioni verso paesi africani come parte di ciò che i critici considerano un tentativo di eludere tali protezioni. Washington ha difeso le deportazioni come legittime, affermando che rientrano in una strategia per porre fine all'immigrazione illegale e di massa e rafforzare la sicurezza dei confini americani.

Sei delle persone rappresentate nella denuncia sono state rimpatriate con la forza dalla Guinea Equatoriale nell'ultima settimana nonostante avessero espresso timore di persecuzioni o torture, secondo i gruppi per i diritti umani che li assistono. Tre sono state rispedite in Guinea Equatoriale dopo che i loro paesi d'origine si sono rifiutati di accettarle, mentre gli avvocati hanno perso i contatti con le altre tre.

La Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, il cui mandato include la promozione dei diritti umani tra gli stati membri attraverso appelli urgenti e risoluzione amichevole delle controversie, è stata chiamata a sospendere ulteriori rimpatri e a garantire ai deportati l'accesso agli avvocati, tra altre misure provvisorie. Il governo della Guinea Equatoriale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Secondo un report di febbraio dei democratici della commissione esteri del Senato, il costo totale delle rimozioni verso paesi terzi è sconosciuto, ma più di 32 milioni di dollari sono stati inviati direttamente a cinque paesi, inclusi 7,5 milioni alla Guinea Equatoriale





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