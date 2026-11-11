Gruppi hacker: cinque famiglie e oltre trentacinque attori pericolosi nel cyber

Cinque famiglie di gruppi hacker, oltre trentacinque attori noti e un'intelligenza artificiale che amplifica le minacce cyber: il quadro dei rischi per aziende e istituzioni.

Almeno trentacinque attori di massima pericolosità sono oggi conosciuti dagli analisti di threat intelligence, all'interno di una galassia di gruppi hacker che cambia quasi ogni giorno, con la nascita di nuove sigle e alleanze. Le minacce informatiche sono una realtà quotidiana che le società di threat intelligence monitorano giorno dopo giorno, mentre soltanto una parte degli episodi arriva al grande pubblico.

Secondo il quadro descritto dagli analisti, l'intelligenza artificiale ha moltiplicato in modo marcato le potenziali minacce cyber. Strumenti di traduzione permettono di realizzare email di phishing impeccabili, mentre i deepfake possono trarre in inganno anche operatori esperti. Inoltre, le stesse capacità dell'IA possono essere sfruttate non solo per scrivere codici efficaci, ma anche per amplificarne gli effetti.

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Le cinque famiglie di hacker e le loro attività

Gli analisti distinguono cinque grandi famiglie di hacker in base al tipo di attacco, ma i confini tra i gruppi non sono rigidi. I collettivi più longevi si dedicano spesso a più attività, anche appartenenti a filiere diverse dello stesso ecosistema criminale.

Una prima famiglia comprende i gruppi che penetrano nei sistemi, li criptano e chiedono un riscatto per renderli nuovamente operativi. Accanto a questi operano le realtà che compongono l'indotto dell'hacking, tra cui gli initial access broker, gli infostealer, i gestori di servizi VPN definiti a prova di polizia, i forum e i servizi di riciclaggio.

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I gruppi motivati dal profitto sono solo una parte del panorama. Il mondo hacker ideologico è il settore che si è modificato di più negli ultimi tempi. Le azioni goliardiche o di denuncia degli inizi, come il defacement al sito della Cia, sono state progressivamente sostituite da attacchi più mirati e strutturati.

Hacktivism russo e operazioni contro l'Italia

Il gruppo di hacktivism di origine russa è il più noto e il più attivo contro l'Italia, con almeno il 48% delle attività di hacktivism registrate nella penisola nel 2025. La tecnica preferita è l'attacco Ddos, che satura i server di siti spesso istituzionali fino a ridurli alla paralisi.

Per ogni campagna vengono reclutati migliaia di volontari che, scaricando un client, diventano nodi della rete, con un caso in cui ne sono stati reclutati fino a 4mila. I partecipanti più attivi ricevono premi in criptovalute. Nonostante diverse operazioni di polizia abbiano individuato nodi di inoltro del traffico della botnet DDoSia, presunti collaboratori in Italia e Spagna e disattivato alcuni canali di pagamento crypto, il gruppo continua a essere attivo.

Un altro gruppo, legato all'unità 74455 del GRU, l'intelligence militare russa, non si limita agli attacchi Ddos e riesce a mettere a segno vere e proprie infiltrazioni. Le azioni più note riguardano l'intrusione e la manipolazione dei dati in due allevamenti negli Usa e negli impianti idrici in Texas. Sia gli Usa sia l'Ue hanno emesso sanzioni dirette contro la leader e portavoce del gruppo.

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Impatto su istituzioni, aziende e cittadini

Le conseguenze di queste campagne ricadono soprattutto su istituzioni, servizi pubblici e infrastrutture essenziali, come gli impianti idrici. Le più pericolose, spesso, restano confinate all'interno delle aziende, che preferiscono non rendere pubblici i propri buchi di sistema.

Altri gruppi ideologici sono noti per intrusioni e leak, cioè l'estrazione di informazioni poi rese pubbliche, come nel caso delle operazioni contro la NATO e la Heritage Foundation, condotte per protestare contro leggi anti-aborto o discriminatorie. Un gruppo disciolto nel luglio 2024 operava come struttura semi-governativa di volontari coordinata via Telegram, in parallelo con le unità cyber dell'intelligence militare ucraina HUR, con attacchi Ddos contro banche, servizi pubblici e provider russi dal 2022.

Infine, un collettivo di trasparenza radicale e whistleblowing, fondato nel dicembre 2018, ha pubblicato oltre 12 Terabyte di dati e mail riservate di enti e ministeri russi dal 2022 in poi. Il quadro complessivo indica una minaccia in costante evoluzione, in cui la capacità di colpire cresce insieme all'uso dell'intelligenza artificiale.