Gruppi per i diritti civili intentano causa contro il centro di detenzione per immigrati di El Paso

L'American Civil Liberties Union e altri gruppi hanno presentato una denuncia contro l'U.S. Immigration and Customs Enforcement e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti per presunte violazioni dei diritti umani nel più grande centro di detenzione per immigrati degli Stati Uniti a El Paso, in Texas.

I gruppi per i diritti civili hanno intentato una causa per presunte violazioni dei diritti umani nel più grande centro di detenzione per immigrati degli Stati Uniti a El Paso , in Texas , dove tre persone sono morte nei nove mesi dalla sua apertura.

L'American Civil Liberties Union, insieme ad altri gruppi, ha presentato la denuncia per conto di quattro persone attualmente detenute a Camp East Montana, un accampamento di tende istituito nell'ambito della strategia di deportazione di massa del presidente Donald Trump. L'azione legale, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto occidentale del Texas, nomina tra gli imputati l'operatore del campo, l'U.S. Immigration and Customs Enforcement, e l'agenzia madre, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

È la prima causa contro la struttura nel deserto della base militare di Fort Bliss e mira a migliorare le condizioni degli oltre 2.700 detenuti. Una ispezione congressuale delle strutture temporanee del campo nel febbraio ha trovato 49 violazioni dei standard di detenzione, tra cui 11 relative all'uso della forza e delle restrizioni e 5 relative alla cura medica.

'Siamo intentati a garantire che nessun'altra persona debba subire un trattamento inumano', ha detto Kyle Virgien, un avvocato per il National Prison Project dell'ACLU, che ha presentato la denuncia insieme a Human Rights Watch e al Texas Civil Rights Project. Secondo la denuncia dell'ACLU, i detenuti sono rinchiusi in celle senza finestre dove subiscono abusi fisici da parte dei guardiani, cure mediche e psicologiche disumane, isolamento solitario indiscriminato e esposizione a malattie come la febbre di Malta e la tubercolosi.

Il portavoce del DHS ha detto che nessun detenuto è stato picchiato, abusato o denegato la cura medica al campo. Il campo non ha casi di febbre di Malta fino al 12 marzo e non c'è stato un aumento dei decessi in custodia dell'ICE sotto l'amministrazione di Trump, ha aggiunto.

'L'ICE tiene in alta considerazione la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono in nostra custodia', ha detto il portavoce in una dichiarazione, aggiungendo che l'ICE ha standard di detenzione più alti di quelli di molti prigionieri statunitensi. Erik Ivan Rodriguez, un immigrato venezuelano e imputato nella causa, ha detto in una dichiarazione che ha subito violenza fisica da parte degli ufficiali che cercavano di costringerlo a firmare i documenti di espulsione.

Un altro imputato, Gerald Akari Angye dal Camerun, ha detto di essere stato picchiato dai guardiani. La morte di un immigrato cubano il 3 gennaio a Camp East Montana è stata dichiarata un omicidio dagli esaminatori medici di El Paso, che hanno citato 'asfissia dovuta alla compressione del collo e del torace'. Gli ufficiali dell'immigrazione hanno inizialmente attribuito la morte di Geraldo Lunas Campos a 'distress medico'.

Poi hanno detto che aveva cercato di suicidarsi e era morto in un tentativo di salvataggio da parte dei guardiani che cercavano di salvarlo. Un quarto uomo è morto poco dopo essere stato rilasciato dal campo, dove gli era stata negata la chemioterapia per il cancro, ha detto la denuncia.

Le morti in custodia dell'immigrazione negli Stati Uniti hanno raggiunto un picco di 20 anni nel 2025 mentre l'amministrazione di Trump ha aumentato il numero di persone detenute per presunte violazioni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diritti Umani Immigrati Detenzione El Paso Texas American Civil Liberties Union U.S. Immigration And Customs Enforcement Dipartimento Di Sicurezza Nazionale Degli Stati Un

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lula critica la decisione degli Stati Uniti di designare bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristicheIl presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato la decisione degli Stati Uniti di designare due bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche. Lula ha affermato che la decisione è un'indebita interferenza negli affari interni del paese e che il Brasile non accetterà di essere trattato come un paese infantile.

Read more »

Pentagono: Stati Uniti pronti a ricominciare a colpire l'Iran se non si raggiunge un accordoIl capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a ricominciare a colpire l'Iran se non si raggiunge un accordo. Hegseth ha fatto queste dichiarazioni durante il vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-La Dialogue a Singapore. Il segretario alla Difesa ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non hanno voltato le spalle alla regione Asia-Pacifico nonostante siano impegnati nel conflitto con l'Iran. Hegseth ha inoltre evidenziato che il presidente Donald Trump è 'paziente' e vuole fare un 'grande accordo' che garantisca all'Iran di non ottenere un'arma nucleare. Trump ha dichiarato che si sarebbe riunito in una stanza sicura della Casa Bianca per prendere una 'decisione finale' su una proposta per porre fine alla guerra in Iran, che estenderebbe la tregua di inizio aprile per altri 60 giorni, dando ai negoziatori il tempo di forgiare una fine permanente del conflitto. La guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone, soprattutto in Iran e in Libano, e ha causato sofferenze economiche globali facendo salire i prezzi dell'energia a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran.

Read more »

Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia sviluppano veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito di AUKUSIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato che il paese, insieme alla Gran Bretagna e all'Australia, sta lavorando per sviluppare veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del patto di difesa trilaterale AUKUS. Il programma rientra nel cosiddetto 'secondo pilastro' di AUKUS, che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa, tra cui informatica quantistica, sottomarini, ipersonici, intelligenza artificiale e tecnologia informatica. Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato che il progetto fornirà rapidamente alle forze armate le tecnologie più avanzate sul campo di battaglia.

Read more »

Vietnam: relazioni con la Cina e gli Stati Uniti per la pace e la sicurezza regionaleIl presidente vietnamita To Lam ha dichiarato che migliorare i legami con la Cina potrebbe contribuire alla pace e alla sicurezza della regione, ma ha sottolineato l'importanza anche delle relazioni con gli Stati Uniti. In un'intervista con Reuters, il leader ha affermato che non c'è contrasto tra il rafforzamento delle relazioni con la Cina e la risoluzione delle controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Lam ha ribadito la posizione a lungo sostenuta dal Vietnam di risolvere le dispute sulla base del diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il presidente ha anche sottolineato l'importanza di avere buone relazioni con le potenze mondiali per affrontare questioni importanti, come l'erosione delle regole internazionali e la crisi di sviluppo, incluso il rallentamento della crescita e il cambiamento climatico. Lam ha inoltre espresso la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi di crescita ambiziosi del Vietnam, che mira a diventare uno stato completamente sviluppato e ad alto reddito entro il 2045.

Read more »