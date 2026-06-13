Gruppo B dei Mondiali 2026: Qatar-Svizzera, una sfida tra tradizione e rinnovamento

Seconda giornata del Gruppo B con la partita tra Qatar e Svizzera. Analisi delle squadre, statistiche, precedenti e prospettive per una gara che potrebbe indirizzare le sorti del raggruppamento.

La seconda partita del Gruppo B dei Mondiali 2026 vede in campo Qatar e Svizzera al Levi's Stadium di Santa Clara. Per il Qatar si tratta della seconda partecipazione nella storia della Coppa del Mondo, dopo l'esordio come nazione ospitante nel 2022, mentre gli svizzeri sono una delle nazionali europee più esperte e costanti a livello mondiale.

La sfida, in programma alle 21 locali, si preannuncia come un confronto tra la determinazione dei padroni di casa asiatici, reduci da una brillante campagna di qualificazione, e la solidità difensiva e l'organizzazione degli elvetici, dati per favoriti nel raggruppamento. L'analisi prepartita evidenzia le peculiarità di entrambe le squadre: il Qatar ha costruito gran parte delle sue fortune offensive sui calci piazzati e sulle azioni da palla inattiva, registrando la percentuale più alta di gol su sviluppi di questo genere tra tutte le squadre asiatiche nelle qualificazioni, oltre a detenere la media gol più elevata (3,61 a partita) tra le nazionali con almeno dieci incontri disputati.

Il suo principale uomo offensivo è Almoez Ali, il calciatore che ha segnato di più nelle qualificazioni AFC con dodici reti, supportato da Akram Afif, leader per assist undici, sei dei quali nati da situazioni ferme. Per la Svizzera, il bomber di riferimento nelle qualificazioni è Breel Embolo, autore di quattro reti, e vanta il primato di essere uno dei soli cinque giocatori ad aver segnato più di un gol sia ai Mondiali 2022 che agli Europei 2024, insieme a stelle come Harry Kane e Kai Havertz.

Storicamente, la Svizzera ha chiuso al primo posto il proprio girone mondiale solo una volta, nel 2006, quando divenne l'unica squadra a non subire gol in una intera edizione (quattro partite). Gli elvetici sono imbattuti nelle ultime sei gare d'esordio in Coppa del Mondo tre vittorie e tre pareggi e l'ultima sconfitta risale al 1966 contro la Germania Ovest (0-5).

Inoltre, insieme alla Francia, sono l'unica nazionale europea ad aver raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuno degli ultimi sei grandi tornei internazionali Mondiali e Europei. Tuttavia, il miglior risultato svizzero resta i quarti di finale del 1954, quando il paese ospitava la manifestazione; da allora, non ha mai superato il secondo turno.

Il Qatar, invece, reductione dal pessimo Mondiale 2022, dove chiuse all'ultimo posto del proprio girone con tre sconfitte, sette gol subiti e solo uno realizzato, ha intrapreso un percorso di crescita che l'ha portata a vincere il proprio raggruppamento di qualificazione, superando anche il Kosovo, e a qualifiesi per il torneo del 2026. L'unico precedente tra le due nazionali è un'amichevole del novembre 2018 a Lugano, vinta dal Qatar per 1-0 grazie a una rete di Akram Afif.

La partita, che si gioca in un Levi's Stadium che inizia a riempirsi con i colori delle due tifoserie, rappresenta per entrambe l'occasione per fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi, con gli svizzeri a caccia della conferma del proprio status di favoriti e i qatarioti pronti a sfruttare il momento di forma e le proprie armi tattiche per stupire





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