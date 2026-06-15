Gruppo di hacker legato alla Cina ha rubato dati da istituzioni di ricerca USA e Canada per oltre un anno

Secondo un rapporto del Threat Intelligence Group di Google, un gruppo di hacker attribuito alla Cina, noto come UNC6508, ha condotto una campagna di spionaggio informatico tra settembre 2023 e novembre 2025. Gli hacker hanno sfruttato vulnerabilità in REDCap per accedere alle reti di istituzioni accademiche, mediche e militari,Installato un sistema di inoltro automatico di email basato su 150 parole chiave e ha rubato credenziali. Le organizzazioni colpite, non nominate, operano in settori strategici come difesa, intelligenza artificiale, ricerca medica e bilancio di ricerca miliardario. Google ha avvertito le vittime e l'ambasciata cinese non ha commentato, mentre Pechino nega sistematicamente il coinvolgimento in attività di hacking.

Un gruppo di hacker legato alla Cina ha condotto una lunga campagna di spionaggio informatico, durata oltre un anno, finalizzata al furto segreto di dati sensibili da numerose istituzioni di ricerca accademiche, mediche e militari situate negli Stati Uniti e in Canada.

La rivelazione proviene dal Google Threat Intelligence Group, che in un rapporto dettagliato ha ricostruito le modalità operative e gli obiettivi dell'operazione, attribuita a un gruppo di hacker noto come UNC6508. Questo attore, relativamente nuovo e poco conosciuto nel panorama della cyber intelligence, avrebbe agito con metodi coerenti con le attività di hacking storicamente collegate alla Cina, concentrate sulla raccolta di informazioni di potenziale interesse per il governo cinese.

La campagna, il cui primo episodio risale a settembre 2023, si è protratta fino a novembre 2025, periodo in cui gli aggressori sono stati individuati e le organizzazioni vulnerate sono state notificate. Le organizzazioni prese di mira, le cui identità non sono state divulgate da Google, rappresentano un ecosistema di ricerca ad altissimo valore strategico. Impiegano complessivamente migliaia di persone e gestiscono budget di ricerca che ammontano a miliardi di dollari.

I loro lavori spaziano in settori critici: dalla scoperta di nuovi farmaci e dalle sperimentazioni cliniche alle politiche di sanità pubblica, fino agli studi sulla preparazione militare e alla ricerca tecnologica avanzata. Tra le informazioni ricercate dagli hacker vi erano dati relativi all'intelligence della difesa, alla strategia militare nell'area Indo-Pacifico, a programmi di intelligenza artificiale, a veicoli autonomi e senza pilota, a iniziative di guerra cibernetica e a ricerche mediche sensibili.

La vastità degli interessi evidenzia un obiettivo chiaro: acquisire un vantaggio scientifico, tecnologico e strategico, riducendo i tempi di sviluppo e penetrando in settori dove la Cina cerca un ruolo da leader. L'analisi tecnica del Google Threat Intelligence Group ha permesso di ricostruire le fasi iniziali dell'attacco.

Gli hacker hanno sfruttato vulnerabilità note in server che eseguono REDCap, un'applicazione web ampiamente utilizzata da organizzazioni no profit, università e centri di ricerca per creare e gestire sondaggi online e database di dati clinici e accademici. Lo sfruttamento di REDCap come punto di ingresso è particolarmente significativo, poiché la piattaforma custodisce volumi enormi di informazioni nei settori biomedicale e sociale, rendendola un obiettivo ideale per chi cerca dati di ricerca.

Una volta ottenuto l'accesso iniziale, gli aggressori hanno utilizzato un malware su misura per sottrarre credenziali di accesso legittime a REDCap. Con queste credenziali hanno potuto muoversi lateralmente all'interno delle reti delle vittime, ottenere privilegi più elevati e infiltrarsi in sistemi contenenti le informazioni desiderate. Per mantenere un flusso costante di dati senza dover tornare ripetutamente sui sistemi compromessi, hanno installato un meccanismo di inoltro automatico delle email.

Questo meccanismo era configurato per intercettare e inviare a un account Gmail sotto il loro controllo qualsiasi messaggio di posta elettronica contenente una di quasi 150 parole chiave e termini di ricerca specifici. Le parole chiave includevano non solo concetti relativi alla geopolitica, alla strategia militare, alle tecnologie avanzate e alla ricerca medica, ma anche numeri di telefono e indirizzi email di personale delle organizzazioni bersaglio.

In questo modo, potevano raccogliere informazioni di contatto e comunicazioni interne che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sui progetti in corso o fornire nuovi vettori d'attacco. La portata dell'operazione è stata ampia: Google ha identificato più organizzazioni compromise tra gli Stati Uniti e il Canada e ha provveduto a informarle tempestivamente, collaborando con le autorità competenti.

Il gruppo UNC6508, pur essendo stato attivo per un periodo relativamente lungo, è riuscito a rimanere sotto il radar per oltre un anno, sfruttando tecniche di persistence e movimenti laterali che non innescavano immediatamente gli allarmi dei sistemi di sicurezza. L'ambasciata cinese a Washington non ha rilasciato commenti alla richiesta di Reuters, mentre il governo di Pechino ha reiterato la sua posizione di principio, negando sistematicamente qualsiasi coinvolgimento in attività di hacking illecite o la loro tolleranza da parte dello stato.

Tuttavia, il pattern delle operazioni, il targeting di settori strategici e il modus operandi, inclusa l'infiltrazione iniziale tramite applicazioni diffuse nella comunità accademica e medica, sono tutti elementi che gli analisti collegano a una serie di campagne attribuite ad attori statali cinesi. Questo caso evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture di ricerca, che gestiscono dati estremamente sensibili ma spesso operano con budget per la sicurezza informatica limitati rispetto alle grandi imprese.

L'uso di piattaforme consolidate come REDCap, se non costantemente aggiornata e monitorata, può trasformarsi in un punto critico. La collaborazione tra enti di ricerca, aziende private di cybersecurity come Google e autorità nazionali risulta fondamentale per individuare minacce persistenti e sofisticate che mirano a indebolire il vantaggio competitivo in settori chiave per la sicurezza nazionale e lo sviluppo tecnologico





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