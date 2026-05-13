Gruppo Ludoil acquisisce l'81% delle quote di Isab da Goi Energy per creare un'importante energy company

Il gruppo Ludoil, guidato dalla famiglia Ammaturo, ha perfezionato l'accordo di adozione delle quote nelle società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e di Isab, entrambe detenute da Goi Energy. L'operazione darà luogo alla creazione di una energy company che disputerà unaimportante posizione strategica in Italia e in Europa per quanto riguarda il flusso energetico, la raffinazione e il processing di greggio.

Il gruppo Ludoil, guidato dalla famiglia Ammaturo, ha perfezionato l'accordo di adozione di partecipazione nella società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo , Isab , detenuta da Goi Energy .

La proprietà dell'impianto scuro di raffinazione, considerato come l'impianto più grande della nazione in materia di raffinazione, con una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e una capacità bilanciata di 15 milioni di tonnellate, rappresenta un tesoro strategico per la sicurezza energetica nazionale. L'operazione è articolata in due fasi: la prima fase concerne il 51% delle quote e si basa sull'esito positivo del procedimento in corso presso il Governo italiano presso il quadro normativo sul golden power e attraverso la ottenere le autorizzazioni Antitrust e regolatorie applicabili.

Il passaggio segnala l'inizio di una nuova fase per Isab, che passerà ad una energy compan





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