Gruppo Telegram Phica: 12mila utenti e deepfake sessuali

Indagine sulla nuova chat Telegram che replica Phica.eu. Oltre 12.000 membri scambiano foto intime e richiedono deepfake illegali. Il quadro normativo contro le vittime.

Un nuovo gruppo Telegram sta attirando rapidamente migliaia di iscritti, replicando le metodologie sessiste e illegali del sito Phica.eu, sequestrato dalle autorità.

Questa chat digitale ha superato la soglia dei 12.000 membri e conta oltre 54.000 messaggi, organizzandosi in sezioni dedicate alla diffusione non consensuale di immagini intime.

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Il portale funge da vetrina per lo scambio di materiale sessuale, richiedendo spesso l'uso dell'intelligenza artificiale per denudare digitalmente le donne ritratte nelle fotografie.

Struttura e dinamiche del gruppo

La piattaforma è strutturata con categorie tematiche specifiche, tra cui sezioni intitolate Le nostre amiche, mogli, fidanzate e VIP e Celebrità Italiane.

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Gli utenti accedono facilmente inviando una richiesta di adesione, che viene generalmente accettata in pochi secondi, aprendo la strada a interazioni immediate.

All'interno della chat, i membri classificano, commentano e scambiano fotografie di persone ignare della circolazione del loro materiale personale.

Eredità dello scandalo Phica.eu

Il nome scelto richiama esplicitamente lo scandalo nato nel settembre 2025, quando la Polizia Postale ha operato su Phica.eu su disposizione della Procura di Roma.

Questo sito web, attivo dal 2005, ospitava foto di donne pubbliche e private senza autorizzazione, contando circa 800.000 iscritti prima della chiusura autonoma.

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Le operazioni di settembre 2025 hanno mirato ad acquisire il materiale audiovisivo e i commenti utili per le indagini su diffamazione ed estorsione.

Impatto legale e nuove tutele

La diffusione di tali contenuti comporta gravi conseguenze penali, come previsto dall'articolo 612-ter del Codice penale, che punisce con uno a sei anni di reclusione.

La normativa si è rafforzata con l'articolo 612-quater, vigente dal 10 ottobre 2025, che sanziona l'uso dell'intelligenza artificiale per creare deepfake sessualmente illeciti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che ripubblicare foto sui social senza consenso viola la privacy, offrendo alle vittime strumenti specifici per chiedere la rimozione immediata dei contenuti online.