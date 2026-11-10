GTA VI: download su PlayStation 5 dal 10 novembre, lancio il 19 novembre

Il sesto capitolo di GTA VI è pronto al download anticipato su PlayStation 5 da oggi, 10 novembre, con uscita fissata per il 19 novembre. Attesa, richieste di ferie e fan record.

Il sesto capitolo della saga Grand Theft Auto, noto come GTA VI, è entrato nella fase finale dopo tredici anni di attesa. Da oggi, 10 novembre, chi ha prenotato il titolo può scaricarlo su PlayStation 5, anche se il gioco non è ancora giocabile. Il lancio è fissato per il 19 novembre.

Il nuovo videogioco sviluppato da Rockstar Games riporta i giocatori a Vice City e nella regione immaginaria di Leonida, ispirata alla Florida. Il titolo propone due protagonisti e una nuova storia criminale fatta di rapine, fughe dalla polizia e sparatorie, ma anche di storie d'amore e tentativi di riscatto sociale.

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Download anticipato e data di uscita di GTA VI

Il download anticipato su PlayStation 5 permette di preparare la console in vista del lancio del 19 novembre. Fino a quella data non sarà possibile avviare il gioco, quindi l'operazione riguarda esclusivamente la predisposizione dei file.

Chi ha già prenotato il titolo può quindi organizzarsi in anticipo, evitando i rallentamenti che spesso accompagnano i grandi lanci. La fase di attesa si chiude con una data precisa, utile per pianificare l'accesso al gioco.

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Sondaggio BambooHR e richieste di ferie per GTA VI

Un sondaggio di BambooHR, società che sviluppa software per la gestione delle risorse umane, indica che il 18% dei lavoratori americani intervistati vuole prendere un giorno di ferie per giocare a GTA VI. La quota sale al 32% tra i membri della Generazione Z e al 27% tra i millennial.

L'indagine si basa sulle richieste di permesso di 3,4 milioni di lavoratori negli Stati Uniti. Queste richieste mostrano un aumento del 13% per il 19 novembre rispetto a giornate comparabili del 2024 e del 2025, con un trend diventato virale online.

Fan, contratti virali e attesa per Lucia

Gli appassionati chiedono ferie non solo al lavoro, ma anche in famiglia e nelle coppie. Una coppia è diventata virale dopo aver pubblicato una foto che la ritrae insieme a un contratto che regola i tempi di gioco al titolo.

La prima clausola del documento stabilisce che, dal 19 novembre 2026 al 29 novembre 2026, il firmatario può giocare a Grand Theft Auto VI quanto vuole, seguita da altre regole e condizioni. Lucia è una delle protagoniste del gioco, insieme al suo partner Jason. Originaria di Liberty City, è stata addestrata negli sport di combattimento dal padre; dopo un misterioso incidente che l'ha portata in carcere, una volta rilasciata mira a vivere dignitosamente con qualsiasi mezzo necessario.

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Marketing, record e fuga di contenuti di GTA VI

Il gioco è già diventato una vetrina pubblicitaria importante per le aziende. Negli ultimi mesi Spotify ha affisso cartelloni promozionali con immagini di GTA VI a Los Angeles, New York e Miami, mentre Netflix ha ospitato ad agosto un'anteprima del trailer riservata agli abbonati.

Il trailer su YouTube è diventato il video non musicale più visto nelle prime 24 ore nella storia della piattaforma, con più di 90 milioni di riproduzioni. Per confrontare le dimensioni dell'attesa, GTA V detiene ancora due primati: è il videogioco che ha raggiunto un miliardo di dollari di vendite in soli tre giorni e quello che ha incassato oltre 800 milioni di dollari in 24 ore.

Ad agosto hanno iniziato a circolare online video che mostrano contenuti di GTA VI non ancora diffusi ufficialmente. La divulgazione non autorizzata di materiale è un danno potenzialmente grave per l'azienda produttrice. Rockstar Games ha definito 'doloroso' quanto accaduto, affermando che non era così che avrebbe voluto presentare il nuovo titolo al pubblico.

Nel messaggio ufficiale, Rockstar Games ha confermato la veridicità di alcuni elementi trapelati, smentendo chi, online, aveva inizialmente bollato quei contenuti come falsi. Per eventuali record di natura commerciale, come spiegato dai dati disponibili, bisognerà attendere la data del lancio del 19 novembre.