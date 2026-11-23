Rockstar Games e GTA VI affrontano le critiche della destra MAGA per la caratterizzazione di Jason. Analisi del ruolo femminile e delle accuse di maschilismo.

La comunità online e la critica culturale si trovano di nuovo al centro di un acceso dibattito con l'imminente arrivo di GTA VI, sviluppato da Rockstar Games. Mentre alcuni utenti della destra americana definiscono il nuovo titolo eccessivamente progressista, altri evidenziano come la narrazione giochi con gli stereotipi tradizionali. Il gioco, atteso con grande ansia, introduce dinamiche di coppia inedite nella serie che hanno scatenato reazioni violente sui social network.

Il Ruolo di Jason e le Reazioni della Mano

Jason, uno dei protagonisti principali, è stato accusato da numerosi critici di essere un "simp" o un uomo eccessivamente sottomesso. Le meccaniche di gioco prevedono che il personaggio possa fare la spesa, comprare fiori, regalare gioielli e aiutare nei lavori domestici. Queste azioni sono interpretate da alcuni commentatori come una perdita di masculinità. La casa di produzione ha inserito queste scelte come parte integrante dell'esperienza di gioco, ma hanno ricevuto critiche immediate.

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Insieme alla co-protagonista, Jason è chiamato a compiere una serie di rapine e sparatorie. Tuttavia, la dinamica tra i due personaggi ha suscitato polemiche. Gli oppositori del titolo sostengono che il gioco non comprenda lo spirito maschile. L'ex kickboxer e influencer Andrew Tate ha espresso la sua opinione nella sua newsletter. Tate, attualmente detenuto a Miami, ha invitato i suoi milioni di seguaci a smettere di utilizzare il titolo.

Influencer e Critici: Le Accuse di Wokismo

La reazione non si è limitata a una sola figura pubblica. Altri influencer della mano hanno contribuito ad alimentare la polemica. L'influente statunitense Clavicular, noto per i contenuti sul looksmaxxing, ha scritto su X che GTA VI è ridicolo. Secondo la sua analisi, metà delle missioni consistono nel fare il buffone e lo zerbino per le ragazze. Questa interpretazione ha trovato eco in un vasto pubblico di utenti insoddisfatti.

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Anche Joey Jones, ex veterano e conduttore di Fox News, ha preso posizione contro il titolo. Jones ha sostenuto che il videogioco, così come altri prodotti simili, sarebbe progettato per evirare gli uomini. Queste affermazioni hanno contribuito a creare un narrative di resistenza culturale. Molti utenti sui social media hanno accusato Rockstar di aver trasformato un gioco fatto per uomini in un insulto agli uomini.

Questioni Rappresentative e Censura Percepita

Oltre alle dinamiche di genere, ci sono state critiche sulla rappresentazione fisica dei personaggi. Alcuni utenti si sono lamentati dell'aspetto fisico dei personaggi femminili, come Lucia e le altre donne del videogioco. Queste figure sono state considerate in sovrappeso da una parte del pubblico. La critica si è concentrata sulla mancanza di canoni estetici tradizionali, accusando il team di sviluppo di aver voluto imporre una specifica agenda politica.

Un altro punto controverso riguarda le restrizioni all'azione. William Tavares ha postato una denuncia che ha ottenuto quattro milioni di visualizzazioni. Tavares lamenta il fatto che il gioco non permetta di sparare in un locale notturno LGBT. Questa affermazione è stata poi smentita dal critico del Washington Post. Nonostante la smentita, la percezione di censura è rimasta forte tra i sostenitori delle accuse.

Il Contesto Satirico e l'Eredità della Serie

Nonostante le polemiche, GTA IV e le sue versioni precedenti prendono in giro tutti i gruppi. Il videogioco ironizza sulla società americana attraverso la satira. Nel gioco, ad esempio, si possono ascoltare due conduttori con voci molto simili ai commentatori politici di estrema destra Nick Fuentes e Alex Jones. Questi personaggi discutono di donne radicali, mascolinità moderna e integratori alimentari a base di testicoli di scimmia.

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La serie GTA agisce come uno specchio deformante che riflette una versione esagerata dell'America su se stessa. Luke Arnott, professore di videogiochi e teoria culturale all'Università del Western Ontario, ha analizzato questo aspetto. Secondo Arnott, GTA V ha anticipato molte delle correnti politiche nascoste che sono poi entrate a far parte della politica americana mainstream alla fine del 2010. L'impegno della serie nel parodiare la cultura statunitense è stato una costante storica.

La destra anti-woke traccia un confine preciso: non sulla violenza o la criminalità, ma sull'idea che un criminale possa avere una relazione stabile. In questa relazione, non è sempre il maschio a comandare. Questa è la linea rossa per molti critici. La connessione tra stampa e procure ha avvelenato la vita del Paese in Italia, ma negli USA il dibattito rimane focalizzato sull'identità di genere nei media digitali.