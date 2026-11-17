Rockstar Games lancia GTA VI con 15 milioni di preordini. In Italia le richieste di ferie salgono del 91% il 19 novembre. Stime ricavi oltre un miliardo in 24 ore.

Rockstar Games sta preparando il lancio di GTA VI dopo tredici anni dall'ultimo capitolo, generando un'immediata ondata di richieste di ferie in tutto il mondo. I dipendenti delle aziende sono pronti a dedicare la giornata intera al nuovo capitolo della saga, un evento che segna il ritorno dopo il trionfo del 2013. Quel anno Gta V aveva polverizzato i record di vendite nelle prime ventiquattro ore, dimostrando una resistenza commerciale senza precedenti.

Record preordini e stima ricavi

Le copie acquistate in preordine raggiungono quasi quindici milioni di unità, secondo i dati di SensorTower. Gli utenti hanno potuto scaricare i duecentododici gigabyte di gioco in anticipo per evitare l'affollamento nel giorno dell'uscita, fissato per il 19 novembre. L'obiettivo è essere pronti a entrare in azione alla mezzanotte, anticipando qualsiasi problema tecnico.

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Le proiezioni indicano che queste cifre, sommate alle vendite immediate del lancio, permetteranno all'azienda di guadagnare oltre un miliardo di dollari nelle prime ventiquattro ore. Questo risultato supera nettamente i numeri registrati da Gta V, che ha continuato a macinare profitti con le generazioni successive per oltre duecentocinquantacinque milioni di copie vendute.

Impatto sul mercato del lavoro

La febbre da gaming si è propagata nella fibra stessa delle società: tantissime le richieste di ferie da parte dei dipendenti per il 19 novembre. Non si tratta di voci infondate, poiché Remote.com rileva un aumento del 91% delle richieste in Italia rispetto allo stesso giorno del 2025. Questa crescita supera ampiamente la media globale del trenta due percento.

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I lavoratori intendono passare almeno l'intera giornata a godere del nuovo capitolo della saga. La portata di questo fenomeno indica come l'evento superi le dinamiche tradizionali di consumo digitale. L'attenzione del pubblico si concentra interamente sull'esperienza di gioco, spostando le priorità lavorative verso l'intrattenimento interattivo.

Riconoscimenti e prospettive future

La CNN definisce l'evento il più grande nel mondo dell'intrattenimento quest'anno, sottolineando che non si tratta di un film. Joost van Dreunen, professore di economia dei videogiochi, concorda affermando che nessun'altra proprietà intellettuale ha mai generato tale quantità di capitale. Il franchise rappresenta un caso eccezionale nel panorama dell'intrattenimento globale.