Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto è accolto con entusiasmo per personaggi latinoamericani, queer e femminili raccontati con dignità e ironia, in un contesto culturale segnato da forti tensioni sui temi dell'inclusione.

Online è esploso un grande fermento intorno all'attesissima uscita di Grand Theft Auto VI, il primo nuovo capitolo della serie dal 2013. I giocatori hanno accolto con entusiasmo l'illuminazione iperrealistica del gioco, l'incredibile accuratezza con cui viene ricreata Miami, nota anche come Vice City, e le trame coinvolgenti.

Inclusione queer e latina in GTA VI

Ma a sorprendere molti è stata soprattutto un'altra caratteristica, che in pochi si aspettavano: la riuscita inclusione di persone latinoamericane, persone queer e donne. Tra i personaggi spicca il primo personaggio non binario della storia del franchise, il curatore di museo Cygnus. C'è poi una conduttrice radiofonica doppiata dalla modella trans Alex Consani e un personaggio drag queen.

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La colonna sonora, molto attesa, include brani dell'artista trans venezuelana Arca, dell'artista queer asiatica Rina Sawayama e dell'artista queer latinoamericana MJ Nebreda, oltre a contributi di Bad Bunny, Anitta e molti altri nomi di primo piano. Certo, anche i precedenti capitoli della serie includevano diversi gruppi di persone, ma il contesto in cui apparivano era completamente diverso.

Critiche al franchise per stereotipi passati

Il franchise è stato spesso criticato per le rappresentazioni stereotipate delle persone nere e latinoamericane, spesso relegate al ruolo di spacciatori, magnaccia e altri personaggi poco raccomandabili. Anche GTA V è stato ampiamente contestato per aver preso in giro le persone transgender e per aver utilizzato un linguaggio profondamente transfobico, un aspetto che, col passare del tempo, è invecchiato molto male.

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In questo quadro, il modo in cui il nuovo capitolo tratta i suoi personaggi appare come un cambio di approccio netto. Diverse donne online si sono dette entusiaste del modo in cui il gioco tratta la sua protagonista femminile, Lucia Caminos, una donna latinoamericana con pensieri e opinioni propri, la cui storia è centrale per l'intera trama.

Nuovo approccio e contesto culturale attuale

I giocatori possono compiere gesti semplici come comprarle dei fiori o aiutarla con le faccende domestiche, una possibilità che ha colpito molti utenti, che la considerano un segno di rispetto verso il personaggio. Tutto questo assume oggi un significato particolarmente toccante, considerando lo stato attuale della cultura americana. Un recente rapporto di GLAAD ha rilevato una presenza molto scarsa di personaggi queer nei 225 film delle grandi case di produzione usciti nel 2025.

Quando l'ultimo capitolo della serie uscì nel 2013, il Paese era molto diverso: Barack Obama era ancora presidente, serie TV come Glee e Orange Is the New Black mettevano al centro e celebravano personaggi queer e trans, e il progresso sembrava inevitabile. Oggi, invece, parole come diversità, equità e inclusione sono diventate quasi un insulto per i conservatori.

Per molti versi, la versione dell'America di destra che GTA un tempo parodiava è diventata la realtà quotidiana, e questo rende la rappresentazione di gruppi spesso ignorati ancora più significativa. Anche se non era certamente l'intenzione esplicita degli sviluppatori, per molti spettatori GTA VI rappresenta una celebrazione dei progressi compiuti dalle loro comunità in termini di rappresentazione.

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Rappresentazione senza sacrificare l'irriverenza

Nel gioco queste persone non vengono semplicemente prese in giro, ma sono incluse in un modo che riflette il loro contributo alla cultura americana. Questo non significa però che persone queer, latinoamericane o donne debbano essere raccontate come cittadini perfetti, in un gioco la cui premessa è che nessuno lo sia davvero.

Anzi, l'aspetto più sorprendente è che GTA sembra essere diventato un modello di come includere le diverse componenti della società senza sacrificare l'irriverenza che lo ha reso così popolare. Chi appartiene a questi gruppi non chiede una rappresentazione edulcorata o idealizzata, ma nemmeno di essere sempre e soltanto il bersaglio delle battute. Ciò che si chiede è di poter partecipare all'assurdità, di essere ogni tanto oggetto di qualche battuta, ma anche di potersi fare due risate insieme agli altri.

Per una volta, sembra che si possa prendere pienamente parte a quel fenomeno culturale contorto, bizzarro ed esilarante che è Grand Theft Auto.