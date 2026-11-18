Il sindaco di Roma chiede al governo di usare il golden power per tutelare Avio, spiegando come l'Italia può restare protagonista nell'industria aerospaziale europea.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso una posizione ferma riguardo alla tutela di Avio, definendo l'azienda un'eccellenza italiana fondamentale per la space economy e la difesa. La nota istituzionale sottolinea la necessità che il governo italiano eserciti tutte le sue prerogative, con particolare riferimento allo strumento del golden power, per proteggere un patrimonio industriale e tecnologico di rilevanza strategica nazionale. Questa richiesta arriva in un momento di grande attenzione verso le dinamiche di mercato e le possibili acquisizioni nel settore aerospaziale.

Tutela industriale e golden power

La posizione del primo cittadino romano chiarisce che la protezione di Avio non implica automaticamente la necessità che l'azienda rimanga completamente indipendente sul mercato. Si tratta di una distinzione importante, poiché la collaborazione tra le imprese europee del settore viene vista come una risorsa positiva e necessaria. In questo scenario, la partnership tra Avio e la finlandese Iceye presenta ampi margini di sviluppo per rafforzare l'autonomia strategica europea, un obiettivo condiviso dalle istituzioni.

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Tuttavia, il sindaco segnala che la prospettiva di una pura e semplice acquisizione di Avio da parte di Iceye appare poco coerente con le aspettative italiane. L'Italia ha il legittimo desiderio di contribuire attivamente a definire le scelte industriali europee nel campo della difesa e nello spazio. Preservare questo ruolo attivo richiede un approccio diverso da una mera acquisizione, preferendo una struttura che garantisca un impatto duraturo sull'economia e sulla sovranità tecnologica del Paese.

Modelli di collaborazione europea

Per supportare questa visione, Roberto Gualtieri richiama l'esperienza di successo di STMicroelectronics. Questo caso dimostra che è possibile costruire progetti industriali di dimensione europea in cui l'Italia sia considerata un vero coprotagonista. L'esempio di STMicroelectronics fornisce un modello concreto su come integrare le risorse italiane in un contesto più ampio, senza sacrificing la centralità decisionale o il valore tecnologico del patrimonio nazionale. Questa collaborazione mostra che la dimensione europea può essere un moltiplicatore di forza per le aziende italiane.

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La logica del coprotagonismo si applica anche al rapporto tra Avio e Iceye, dove la sinergia può rafforzare l'ecosistema spaziale. Non si tratta quindi di isolare l'azienda italiana, ma di inserirla in una rete di partnership che ne valorizzi le competenze. La sfida consiste nel garantire che tali accordi abbiano un impatto tangibile sull'industria nazionale, mantenendo alta la qualità e l'innovazione dei progetti sviluppati in futuro.

Trasparenza e ruolo di Leonardo

Nello stesso comunicato, il sindaco esprime stupimento per le prime dichiarazioni provenienti dal gruppo Leonardo. Viene richiesta piena trasparenza sulle strategie industriali del gruppo, nonché sui rapporti tra i soggetti coinvolti nell'operazione in corso. È fondamentale chiarire eventuali situazioni di conflitto di interessi che potrebbero influenzare le decisioni strategiche. La chiarezza su questi aspetti è essenziale per garantire che gli interessi nazionali non vengano compromessi da dinamiche interne poco visibili.

Roberto Gualtieri invita il governo a chiarire quale strategia intende perseguire per assicurare che l'Italia mantenga un ruolo centrale nelle decisioni industriali e tecnologiche. Questo ruolo è cruciale non solo per Avio, ma per il futuro della difesa e del settore aerospaziale europei nel suo complesso. La definizione di una linea guida chiara da parte delle istituzioni può fare la differenza nel lungo periodo, stabilendo priorità che rispettino l'identità e le capacità industriali del Paese.