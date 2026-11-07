Gualtieri ricandida Roma per il 2027: al via campagna elettorale con Schlein e coalizione larga

Roberto Gualtieri lancia ufficialmente la sua campagna per le elezioni comunali del 2027. Presente Elly Schlein per il Pd e i partner della coalizione per Roma.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ufficialmente annunciato la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative del 2027. L'annuncio è avvenuto durante l'evento di lancio della campagna elettorale tenutosi all'Auditorium della Conciliazione, davanti a un pubblico numeroso e alla stampa. Gualtieri ha dichiarato che il suo obiettivo principale rimane il cambiamento della città, ponendo le persone al centro di ogni decisione politica e amministrativa.

Lancio Campagna Elettorale Roma 2027

La cerimonia di apertura della campagna elettorale ha segnato il momento cruciale per definire la strategia del candidato sindaco uscente. Gualtieri ha espresso fiducia nel capitale di fiducia accumulato dalla sua amministrazione negli anni passati. Ha sottolineato che Roma ha avuto il potere di trasformare non solo la città, ma anche il suo personale rapporto con i cittadini. Questa esperienza diretta è stata citata come la motivazione principale per cui decide di correre nuovamente per la guida del comune.

Also read Bonus casa 2027: chi ha diritto al 50% e le novità sull'Ecobonus

Coalizione Larga e Alleanza Politica

All'evento hanno preso parte numerosi leader politici che sostengono la ricandidatura di Gualtieri. Presente in sala Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a dimostrazione del sostegno centrale del partito. Erano inoltre presenti Ernesto Maria Ruffini di Più Uno, Marco Cappa e Luciano Nobili per Italia Viva, Francesco Silvestri per il Movimento 5 Stelle, Alessio D'Amato per Azione, Matteo Hallissey di Più Europa e Massimiliano Smeriglio per Sinistra Civica Ecologista.

Il sindaco ha ringraziato pubblicamente gli assessori e tutte le forze politiche della coalizione. Ha fatto un pensiero speciale per Azione e il Movimento 5 Stelle, definendo positivo il modo in cui hanno esercitato l'opposizione e partecipato al confronto sugli temi amministrativi negli anni passati. Questa alleanza ampia mira a consolidare un fronte unito per affrontare le sfide future della capitale italiana.

Advertisement

Piano Casa e Crisi Climatica Roma

Uno dei punti focali del discorso di Gualtieri riguarda la necessità di un nuovo piano casa per Roma. Il sindaco ha espresso la speranza di avere presto un governo nazionale che possa sostenere questa iniziativa. Ha richiesto che l'Unione Europea metta a disposizione gli strumenti legislativi necessari per costringere i governi ad attivarsi quando città o regioni si trovano in difficoltà abitativa.

Sul fronte della crisi climatica, Gualtieri ha criticato la destra definendola retrograda in merito alle politiche ambientali. La proposta concreta avanzata dall'amministrazione è quella di depavimentare le aree urbane e aumentare la presenza di verde nella città. Questo intervento è considerato essenziale per migliorare la qualità della vita e contrastare gli effetti del cambiamento climatico nel tessuto urbano romano.

Giovani e Famiglie: Nuove Sfide Sociali

Il programma elettorale sembra guardare anche alle fasce più vulnerabili della popolazione. I partiti della coalizione stanno discutendo la presenza di giovani, in particolare under 35, da candidare in Parlamento, dimostrando un'attenzione specifica alla rappresentanza generazionale. Tuttavia, emerge una forte criticità regarding il supporto alle famiglie.

Secondo l'indagine Unicef e Youtrend, gli anni recenti sono stati cruciali ma hanno lasciato le famiglie in una condizione di difficoltà, isolamento e solitudine. Le discussioni nell'Alleanza per l'Infanzia evidenziano la necessità di rendere il servizio di nido universale e gratuito. Questo dovrebbe avvenire all'interno di un sistema integrato di relazioni e sostegni che coinvolga non solo i bambini, ma anche i loro genitori. Nonostante i problemi di risorse inefficienti, l'obiettivo rimane garantire un welfare ad accesso universale.