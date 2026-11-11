Guanti lunghi fanno breccia nella moda autunno‑inverno 2026‑27

I guanti lunghi in pelle, ideali anche di giorno, diventano accessorio imprescindibile per look formali e street‑style, secondo le tendenze della stagione 2026‑27.

I guanti lunghi in pelle si presentano come nuovo must‑have della stagione autunno‑inverno 2026‑27, adatti sia a contesti formali sia a look casual. Potrebbero essere indossati anche di giorno, fuori dal cappotto, tipici con un collo alto e un modello leggermente arricciato lungo l'avambraccio.

Illuminano gli outfit quotidiani

Secondo Lanvin, il brand francese che ha guidato la tendenza, i guanti lunghi si abbinano perfettamente a camicie a polsini largos, lasciati leggermente aperti e a capo di abbinamenti di tutti i giorni. Il contrasto tra cotone e pelle oltre a rendere più interessante il look da lavoro, apre nuove prospettive per l'abbigliamento quotidiano.

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La lunghezza, che arrivi al gomito o la superi, mette in evidenza la morbidezza della nappa e conferisce un tocco di eleganza a semplicità di stile, perfetto per abbigliamenti casual e street‑style.

Colori discreti, ma audaci

Pur mantenendo un'aria sobria, i guanti non mancano di aggiungere un tocco di colore grazie a modelli in tono turchese, bordeaux, verde oliva o grigio trasparente. Tali tonalità interrompono la monocromia degli outfit, arricchendo il look con un accento visivo.

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La minuziosa scelta di tonalità più scure, specialmente in confezioni di pelle, è stata appositamente consigliata per accompagnare le linee della giacca senza irrigidirle, creando un effetto di movimento elegante.

Reinventa il look formale e street‑style

Le proposte di Lanvin prevedono perfettamente l'uso di guanti lunghi in pelle per abiti formali. Dimenticati i classici guanti da sera in raso: la stagione predilige modelli in pelle, dimostrato ad esempio con guanti marrone scuro abbinati a un abito crema con strato trasparente grigio e dettagli in pizzo.

Il trucco del street‑style consiste nell'abbinare un lungo trench verde oliva raffinato con dolcevita e pantaloni neri, completando l'insieme con guanti in pelle coordinati. Questo accostamento rende il look sia accattivante sia facilmente riproducibile in contesti urbani.

Un trend confermato per le mise della stagione fredda

Facilmente comprensibili per i fashionista, i guanti lunghi rappresentano l'accento fondamentale per sviluppare mise di stagione. Con la loro versatilità, il brand conferma che un paio di guanti impeccabili in pelle possono trasformare l'intero outfit, portando stile e funzionalità allo stesso passo.