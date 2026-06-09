Guardia costiera cinese 'molesta' navi commerciali vicino a Taiwan

La guardia costiera di Taiwan accusa la Cina di interferire con le navi mercantili nelle acque internazionali vicino all'isola, chiedendo informazioni su porti di partenza e destinazione e rivendicando giurisdizione. L'azione segue l'annuncio di colloqui tra Giappone e Filippine sui confini marittimi, visto da Pechino come un coinvolgimento delle acque di Taiwan. Gli Stati Uniti esortano alla calma e a risolvere le divergenze senza coercizione.

Le autorità di Taiwan hanno denunciato che le navi della guardia costiera cinese, operanti nelle vicinanze dell'isola negli ultimi giorni, avrebbero posto in atto azioni di molestia nei confronti della navigazione commerciale .

Secondo quanto riportato dalla guardia costiera di Taiwan, le unità cinesi avrebbero trasmesso messaggi a diverse navi mercantili di passaggio, chiedendo informazioni dettagliate come il porto di partenza e quello di destinazione, e rivendicando la propria giurisdizione su quelle acque. Questo comportamento, secondo Taipei, rappresenta un'intrusione e un tentativo di esercitare controllo in acque internazionali, creando preoccupazione e disagio per gli operatori marittimi.

L'escalation di queste attività coincide con la decisione annunciata lo scorso mese da Giappone e Filippine di avviare colloqui formali per definire i rispettivi confini marittimi. Pechino ha espresso forte disappunto per questa iniziativa, interpretandola come un coinvolgimento diretto delle acque che essa considera di propria competizione, in particolare quelle a est e a sud di Taiwan.

In risposta a tale annuncio, i media statali cinesi hanno riferito di una "speciale operazione di applicazione della legge sul traffico marittimo" condotta da navi della guardia costiera cinese proprio nelle acque a est dell'isola, a partire da sabato. Dal canto suo, la guardia costiera di Taiwan ha reagito prontamente, monitorando le comunicazioni e rispondendo a sua volta alle navi mercantili per chiarire che le acque in questione sono sotto la giurisdizione di Taipei, e che la Cina non ha alcun titolo per rivendicare controllo o per richiedere informazioni alle navi in transito.

Le autorità taiwanesi hanno altresì consigliato agli equipaggi delle navi commerciali di ignorare le richieste provenienti dalle unità cinesi. Non sono stati segnalati casi di abbordaggio, ispezione fisica o interferenza diretta con le navi, ma la mera trasmissione di messaggi con toni rivendicativi è stata interpretata come una forma di pressione e di "molestia" operativa.

La situazione ha attirato l'attenzione degli Stati Uniti, il cui Dipartimento di Stato ha diffuso una nota in cui si afferma che le differenze tra Cina e Taiwan dovrebbero essere gestite con mezzi pacifici e "senza coercizione". Il portavoce ha esortato Pechino a interrompere le sue campagne di pressione militare, diplomatica ed economica contro Taiwan, invitandola invece a impegnarsi in un dialogo significativo con la leadership eletta dell'isola.

Gli USA ribadiscono il loro sostegno a una soluzione delle controversie che rispetti lo status quo e la sicurezza della regione. Il governo di Taiwan continua a respingere con fermezza le rivendicazioni di sovranità avanzate da Pechino, che a sua volta rifiuta qualsiasi forma di dialogo con il presidente Lai Ching-te, definendolo un "separatista". La tensione nelle acque intorno all'isola rimane alta, con la guardia costiera cinese che rafforza la propria presenza in aree contese.

Gli analisti temono che incidenti di questo tipo, se non gestiti con cautela, possano degenerare in conflitti più ampi, coinvolgendo potenzialmente anche le forze navali di altre nazioni interessate alla libertà di navigazione nella regione Indo-Pacifico. La communauté internazionale, inclusi i partner regionali come Giappone e Filippine, osserva con preoccupazione l'evolversi della situazione, sottolineando l'importanza del rispetto del diritto internazionale marittimo





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