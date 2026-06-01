Guardia costiera cinese pattuglia le acque a est di Taiwan in risposta ai negoziati marittimi Giappone-Filippine

Pechino ha lanciato una nuova operazione di pattugliamento nelle acque orientali di Taiwan, definendola una risposta ai piani di Giappone e Filippine di avviare trattative per la delimitazione dei confini marittimi, che la Cina considera illegali e una violazione della sua sovranità.

La Guardia costiera cinese ha annunciato lunedì l'avvio di una nuova operazione di pattugliamento nelle acque a est di Taiwan , definita come azione di "applicazione della legge".

Questa manovra, secondo Pechino, è una risposta diretta ai recenti piani di Giappone e Filippine di avviare negoziati per la delimitazione dei loro confini marittimi, negoziati che, a suo avviso, si sovrappongono a zone rivendicate dalla Repubblica popolare cinese. Giappone e Filippine hanno dichiarato, nella scorsa settimana, la volontà di avviare discussioni formali sulla delimitazione della zona economica esclusiva (ZEE) e della piattaforma continentale comune, sostenendo che i colloqui saranno condotti nel rispetto del diritto internazionale.

Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto degli scambi, ma il ministero degli Esteri di Pechino ha tempestivamente definito tali iniziative "completamente illegali, nulle e prive di validità", poiché includerebbero acque considerate parte integrante del territorio cinese. Nel comunicato rilasciato dalla Guardia costiera, si afferma che una flotiglia di imbarcazioni ha effettuato il pattugliamento in maniera conforme alla legge, senza però indicare con precisione la zona interessata.

Il documento sottolinea che l'azione è stata ritenuta "necessaria" per contrastare l'annuncio unilaterale da parte di Giappone e Filippine di avviare negoziati per la delimitazione dei confini marittimi nelle acque orientali dell'isola di Taiwan, considerata da Pechino come territorio cinese. La Cina ha esortato i due Paesi a sospendere immediatamente ogni attività ritenuta illegale e a non violare i diritti sovrani e gli interessi nazionali cinesi.

Le autorità di Taiwan non hanno rilasciato commenti immediati, mentre le ambasciate filippina e giapponese a Pechino hanno evitato di rispondere alle richieste di chiarimento. Il governo di Taiwan, tuttavia, ha ribadito che la Cina non ha alcun diritto di interferire nella sua sovranità territoriale né nei diritti di sovranità che spettano alle sue acque marittime. Taipei nota frequenti avvistamenti di navi da guerra e aerei militari cinesi che operano intorno all'isola, spesso accompagnati da imbarcazioni della guardia costiera cinese.

Lo scorso mese, una nave della guardia costiera cinese si era avvicinata alle isole Pratas, controllate da Taiwan, nell'estremità settentrionale del Mar Cinese Meridionale, per poi ritirarsi dopo uno scontro con la guardia costiera taiwanese. La posizione di Pechino si basa sulla cosiddetta "linea a nove punti" tracciata sulle mappe cinesi, che si estende su quasi l'intero Mar Cinese Meridionale, inglobando le ZEE di Filippine, Brunei, Malesia, Vietnam e Indonesia.

Il governo di Taiwan respinge categoricamente queste rivendicazioni, sostenendo la legittimità delle proprie pretese territoriali





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