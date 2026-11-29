La Guardia Costiera delle Filippine contesta la nave cinese Tan Suo Er Hao per ricerche marine non autorizzate nella zona economica esclusiva al largo di Ilocos Norte.

La Guardia Costiera delle Filippine ha denunciato ufficialmente, domenica 29 novembre, la condotta della Cina per presunte ricerche scientifiche marine illegali condotte all'interno della zona economica esclusiva filippina. L'accusa si concentra sull'operato della nave da ricerca Tan Suo Er Hao, che verrebbe impegnata in attività non autorizzate nelle acque al largo della costa settentrionale delle Filippine, generando una significativa tensione diplomatica nella regione.

Dettaglio Operativo e Monitoraggio Navale

Secondo quanto affermato in un comunicato stampa, la Guardia Costiera delle Filippine ha dispiegato un velivolo il 28 novembre per intercettare e sfidare la nave da ricerca cinese Tan Suo Er Hao. L'unità è stata localizzata a circa 49 miglia nautiche a nord-ovest della città di Burgos, nella provincia di Ilocos Norte, mentre operava senza alcuna approvazione da parte del governo filippino. Le autorità marittime hanno confermato di aver inviato anche una nave da guerra per continuare a contrastare il battello mentre rimaneva all'interno dei confini della zona economica esclusiva.

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Durante l'operazione di monitoraggio, la squadra aerea e navale ha tentato più volte di contattare l'imbarcazione cinese via radio, ma la Tan Suo Er Hao non ha risposto a nessuna delle sfide trasmesse. La mancata comunicazione è stata interpretata dalle autorità locali come un indicatore di non conformità alle procedure internazionali di identificazione e cooperazione, rafforzando la posizione critica assunta dalla Guardia Costiera delle Filippine rispetto all'operato della nave.

Posizioni Istituzionali e Cronologia degli Arrivi

Il Ministero degli Affari Esteri delle Filippine ha ufficialmente confermato che non è stata ricevuta alcuna domanda o applicazione per la conduzione di ricerche scientifiche marine che coinvolgessero la Tan Suo Er Hao. La nave, gestita dall'Accademia cinese delle scienze, è descritta come un'unità per la ricerca in acque profonde che funge da nave madre per sommergibili con e senza equipaggio. L'ingresso nella zona economica esclusiva delle Filippine è avvenuto il 26 novembre, dopo la partenza dal porto di Sanya, situato nell'isola di Hainan in Cina.

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Questo non è il primo caso di avvistamento della stessa unità da parte delle autorità locali. La Guardia Costiera delle Filippine ha rilevato che la Tan Suo Er Hao era già stata monitorata nelle acque settentrionali delle Filippine a maggio e dicembre del 2025, nonché nella provincia di Batanes, vicino a Taiwan, nell'aprile dello stesso anno. Queste ripetute intrusioni suggeriscono un pattern operativo sistematico piuttosto che un episodio isolato di navigazione accidentale o malinteso.

Impatto Normativo e Reazione Internazionale

La Guardia Costiera delle Filippine ha espresso preoccupazione per il fatto che la Cina stia diventando sempre più audace nella conduzione di ricerche scientifiche marine illegali nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva. Le autorità sottolineano che tali indagini in acque profonde rappresentano una fonte di preoccupazione non solo per la sovranità nazionale delle Filippine, ma anche per l'intera comunità internazionale, che vigila sulla stabilità delle rotte marittime e sulla protezione degli ecosistemi oceanici.

In base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alla legislazione nazionale filippina, qualsiasi attività di ricerca scientifica marina all'interno della zona economica esclusiva richiede esplicito consenso governativo. La mancanza di tale autorizzazione costituisce una violazione chiara dei diritti sovrani delle Filippine di gestire, sfruttare e conservare le risorse naturali, viventi o non viventi, della zona economica esclusiva e del suo fondo e sottosuolo.