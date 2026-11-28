La Guardia Costiera Greca ha recuperato due corpi e salvato 41 migranti a Gavdos il 28 novembre, gestendo oltre 1.000 arrivi totali a Creta. Un giorno critico sulla rotta meridionale.

La Guardia Costiera Greca ha annunciato sabato, 28 novembre, il recupero dei corpi di due migranti e il salvataggio di 41 persone sull'isola di Gavdos nel Mar Mediterraneo. Questa operazione drammatica si è inserita in una giornata di intenso impegno per le autorità elleniche, che hanno gestito il rimpatrio a terra di circa 1.000 altri migranti provenienti da imbarcazioni al largo di Creta.

Dettagli Operativi di Gavdos e Crete

Il personale della Guardia Costiera ha condotto più di una dozzina di operazioni di soccorso separate per trasportare a riva i migranti avvistati nelle acque circostanti l'isola di Creta. Tra le vittime identificate, quattro persone sono state trasportate da un tratto roccioso di terra su Gavdos verso l'isola di Creta per ricevere immediatamente cure mediche, come specificato in un comunicato ufficiale dell'ente di soccorso.

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Rotta Meridionale dalla Libia e Origini

Sebbene la Grecia sia stata un punto di ingresso cruciale per i migranti provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia durante la crisi del 2015-2016, il panorama attuale ha subito un cambiamento significativo. Gli arrivi totali sono diminuiti negli anni grazie al rafforzamento delle pattuglie marittime e di frontiera da parte di Atene. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrata un'impennata degli arrivi provenienti dalla Libia.

Profilo dei Migranti e Nuove Rotte

I migranti che arrivano attualmente da questa nuova rotta meridionale verso Gavdos e Creta sono per lo più provenienti dal Bangladesh e da individui in fuga dalle violenze in Sudan. Questo shift geografico e demografico indica un adattamento dei traffici illeciti alle crescenti misure di controllo alle frontiere adottate dall'Unione Europea e dai suoi stati membri lungo i confini esterni.

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Impatto Politico e Risposte Europee

Il flusso continuo di migranti ha influenzato il sostegno ai partiti nazionalisti e di estrema destra in tutta Europa, spingendo molti governi verso politiche migratorie più severe. Queste nuove direttioni si concentrano principalmente sui controlli alle frontiere, sulla deterrenza e sui rimpatri immediati, riflettendo un clima politico sempre più orientato alla restrizione dell'immigrazione irregolare.

Politica di Rimpatrio di Atene e Ruanda

La Grecia ha intensificato il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti dall'inizio dell'anno, dimostrando una maggiore aggressività nelle sue operazioni di enforcement. Inoltre, Atene, insieme ad altri quattro paesi dell'Unione Europea, ha espresso la volontà di inviare molti di questi individui in un centro di rimpatrio in Ruanda a partire dal prossimo anno, segnando un'evoluzione significativa nelle strategie di gestione delle migrazioni.