Le forze dell'ordine smascherano un'operazione di evasione fiscale a Fasano. Un residence affittato a turisti nascondeva redditi per oltre 500mila euro, con sanzioni elevate.

La Guardia di Finanza ha condotto un'operazione mirata nella località di Torre Canne, frazione del comune di Fasano in provincia di Brindisi, smascherando una sofisticata operazione di evasione fiscale nel settore del turismo. I militari hanno accertato l'occultamento di redditi per un importo superiore a 500mila euro, derivanti dall'affitto illegale di un complesso residenziale affacciato sul mare. L'inchiesta ha portato alla quantificazione di imposte evase e sanzioni complessive che superano i 400mila euro, evidenziando la gravità della violazione delle norme tributarie.

La Truffa Immobiliare a Torre Canne

Secondo le accuse emerse dalle indagini, il proprietario della struttura dichiarava al fisco un solo appartamento. Nella realtà, gestiva un residence intero composto da 12 unità abitative fronte mare. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto che la comunicazione alla dichiarazione dei redditi riguardava esclusivamente una singola unità, occultando completamente le altre undici case che costituivano il cuore del business illegale.

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Le verifiche hanno rivelato che la proprietà comunicava la locazione di un solo appartamento, dichiarando solo una piccola parte dei compensi ricevuti tramite il regime della cedolare secca. Per queste operazioni dichiarate, venivano riportati importi di poche migliaia di euro all'anno, una cifra irrisoria rispetto ai ricavi reali. Gli altri 11 locali del condominio risultavano ufficialmente sempre vuoti, creando un discrepancies totale tra la realtà operativa e la documentazione fiscale presentata.

Metodi di Evasione e Controllo Catastale

I sopralluoghi successivi e i riscontri catastali hanno svelato la vera natura dell'edificio, situato in una delle località turistiche più frequentate di tutta la provincia di Brindisi. La struttura era dotata all'esterno di un'insegna identificativa chiara e di un citofono con nomi tematici assegnati a ogni alloggio. Questa organizzazione operativa, secondo l'accusa, faceva sì che la struttura operasse a tutti gli effetti come un residence professionale.

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La gestione professionale superava ampiamente le soglie oltre le quali scatta l'obbligo di apertura della partita Iva, un requisito fondamentale per le attività commerciali regolari nel settore alberghiero e degli affitti brevi. La struttura non si limitava a gestire affitti occasionali, ma organizzava l'accoglienza turistica in modo sistematico, ignorando deliberatamente gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge per le strutture ricettive di tali dimensioni.

Prezzi Elevati e Pagamenti in Contanti

Diversificati anche i prezzi applicati durante le varie stagioni, con cifre che arrivavano fino a cinquemila euro al mese per singolo appartamento durante il picco della stagione estiva. I proprietari del residence incassavano le quote dei soggiorni prevalentemente in contanti, utilizzando anche somme solo parzialmente tracciabili attraverso sistemi bancari. Questa modalità di pagamento ha reso difficile il rintracciamento immediato dei flussi finanziari, spingendo i finanzieri ad approfondire le indagini.

L'importo complessivo delle sanzioni e delle imposte evase, superiore ai 400mila euro, riflette la gravità dell'illecito e la capacità economica dell'attività nascosta. L'operazione della Guardia di Finanza a Fasano rappresenta un esempio significativo di come il controllo fiscale si stia evolvendo per contrastare le evasioni nel settore turistico, spesso considerato ad alto rischio per l'occultamento di ricavi.

Impatto sul Settore Turistico e Fiscale

Le azioni condotte dalle autorità fiscali a Torre Canne evidenziano la persistenza di pratiche illegali nonostante la crescente digitalizzazione del sistema tributario italiano. La dichiarazione di un solo appartamento per un complesso di dodici unità dimostra una volontà precisa di eludere i controlli e di ridurre artificialmente il carico fiscale. I militari hanno dimostrato come anche le strutture apparentemente piccole possano nascondere volumi d'affari consistenti se non sottoposte a verifiche mirate.

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Il caso di Fasano si inserisce in un contesto più ampio di lotta all'economia sommersa nel Mezzogiorno, dove il turismo rappresenta una voce economica fondamentale. La quantificazione di redditi non dichiarati per oltre 500mila euro sottolinea l'entità delle risorse sottratte allo Stato, che potrebbero essere destinate a servizi pubblici o infrastrutture locali. L'apertura della partita Iva era un obbligo inderogabile per questa attività, e la sua mancata compilazione ha comportato sanzioni severe.