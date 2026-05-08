Guardiola elogia il calcio femminile e il Manchester City punta alla rimonta in Premier League

Pep Guardiola sottolinea l'importanza del calcio femminile e il Manchester City cerca di ridurre il distacco dall'Arsenal in Premier League. Nel frattempo, nel calcio femminile italiano, la Fiorentina si prepara alla partita contro il Genoa e la Coppa Italia Femminile si svolgerà a Vicenza.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City , ha sottolineato l'importanza del calcio femminile nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Brentford.

Secondo il tecnico catalano, il calcio femminile ha avuto un impatto significativo sulle giovani ragazze, che ora sognano di giocare a calcio. Guardiola ha elogiato il Manchester City femminile per aver vinto il campionato, interrompendo il dominio del Chelsea. Ha dichiarato: 'Oggi è una realtà nel mondo del calcio l'impatto delle squadre femminili sulla società e sulle ragazze, il modo in cui si divertono a giocare'.

Inoltre, ha parlato della situazione in Premier League, dove il Manchester City è in rincorsa all'Arsenal capolista. Guardiola ha affermato: 'Dobbiamo mettere loro pressione vincendo tutte le nostre partite. È tutto ciò che dobbiamo fare, tutto ciò che possiamo fare'. Una vittoria sul Brentford porterebbe il City a -2 dall'Arsenal, che al momento ha cinque punti di vantaggio a tre giornate dalla fine e domenica giocherà contro il West Ham.

Intanto, nel panorama del calcio femminile italiano, la Fiorentina Femminile si prepara alla partita contro il Genoa, che vale tanto per entrambe le squadre. La capitana Pinones-Arce ha dichiarato: 'Siamo pronte per questa sfida'.

Inoltre, la Coppa Italia Femminile si svolgerà a Vicenza, con la presidente Cappelletti che ha espresso la sua soddisfazione: 'Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico'. Nel frattempo, la Roma celebra il successo dello Scudetto femminile, con la giocatrice Galli che ha dichiarato: 'Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore'.

Sul fronte delle notizie di mercato, la Juventus femminile ha annunciato che la giocatrice Beccari è stata operata al legamento crociato e dovrà restare ferma per almeno sei mesi. Inoltre, si parla di un possibile rinnovo per Giovanni Manna al Napoli, mentre il Frosinone è a un passo dalla Serie A. Il tecnico Stellone ha dichiarato: 'Tiferò per loro come se fossi ancora in panchina'.

Infine, si discute dei problemi finanziari dei club italiani, che nonostante abbiano i fondi necessari, spesso li spendono male. Si prevede un valzer delle panchine in Serie A, con esempi come Luis Enrique e Arteta





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