Guasto alla linea elettrica tra Melegnano e Piacenza: treni alta velocità fermi, pesanti ritardi e cancellazioni sulla tratta Milano-Bologna

Un guasto tecnico alla linea elettrica tra Melegnano e Piacenza ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria nella cruciale tratta tra Milano Rogoredo e Bologna. I treni alta velocità sono stati deviati sulla linea convenzionale con notevoli ritardi fino a 120 minuti e numerose cancellazioni. Trenitalia e RFI al lavoro per risolvere l'emergenza. L'elenco completo dei treni cancellati e i consigli per i viaggiatori.

Ancora disagi per l'alta velocità. Nella mattina del 17 giugno Trenitalia ha annunciato un guasto tecnico alla linea elettrica tra Melegnano e Piacenza . La circolazione tra la stazione di Milano Rogoredo e quella di Bologna risulta ancora sospesa.

Notevoli i ritardi per i convogli in viaggio, mentre altri treni sono stati cancellati. Sono in corso le verifiche del personale tecnico di Rfi.

"I treni Alta velocità sono instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni", rende noto Infomobilità di Trenitalia. Sono già otto i treni alta velocità cancellati: • FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00); • FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33); • FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:05); • FR 9651 Milano Centrale (17:35) - Roma Termini (20:39).

• FR 9612 Battipaglia (5:05) - Torino Porta Nuova (12:16); • FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:24); • FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25); • FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50); • FR 9620 Caserta (7:59) - Milano Centrale (12:24); • FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03); • FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:52); • FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:30); • FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Reggio Calabria Centrale (20:26); • FR 8807 Milano Centrale (11:35) - Taranto (19:46); Per avere maggiori informazioni sul proprio treno è utile consultare l'applicazione Cerca treno





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