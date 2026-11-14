Guasto Faa e ritensi voli: ecco il nuovo programma TV di Benedetta Parodi

Analisi del caos aereo USA e Italia dopo il guasto Faa e i 16mila voli cancellati, con i dettagli sull'intervento tecnico. Scopri anche il futuro di Benedetta Parodi.

Benedetta Parodi conferma il suo impegno professionale con un nuovo programma culinario in anteprima, dichiarando di essere pronta a tornare in televisione sin dal giorno seguente. La conduttrice italiana sottolinea come i suoi figli crescano senza vizi, rivelando il segreto educativo che le permette di mantenere un equilibrio tra vita privata e carriera televisiva.

Caos aereo USA e il ruolo della Federal Aviation Administration

La Federal Aviation Administration ha riaperto i cieli statunitensi dopo un'interruzione operativa durata oltre quattro ore, iniziata venerdì pomeriggio e conclusasi alle 20.15 sulla costa orientale americana. Questa orario corrisponde alle 2.15 di sabato 14 novembre nel fuso orario italiano. Bryan Bedford, a capo dell'ente regolatore, ha comunicato un bilancio critico che supera i 16mila voli cancellati nell'arco delle due giornate interessate dal blocco.

Also read Giorgia su Tg1 Talks: Il peso dell'invecchiamento femminile e i segreti con Benedetta Parodi

Nonostante il ripristino delle operazioni, il sistema ha subito un impatto significativo a causa dello spostamento di velivoli ed equipaggi lontani dalle basi di origine. I dati di FlightAware, riportati da People, indicano che al mattino di sabato 14 novembre erano già stati cancellati oltre 4mila voli, mentre più di 10mila risultavano in ritardo. Si tratta di una rilevazione parziale precedente al totale cumulativo reso noto da Bedford.

Dettagli tecnici del guasto e la dichiarazione di Sean Duffy

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha ricostruito le dinamiche del guasto durante una conferenza stampa a Washington. In una struttura remota della Federal Aviation Administration, un appaltatore stava eseguendo una manutenzione ordinaria per sostituire linee di telecomunicazione in rame con collegamenti in fibra ottica. Duffy ha specificato che si trattava di cavi obsoleti la cui dismissione era già prevista.

Advertisement

Durante i lavori, il sistema di controllo del traffico aereo ha registrato un sovraccarico con oltre mille tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi. Tra le ipotesi considerate vi sono un errore durante l'intervento e l'installazione di un router difettoso. Il segretario ha escluso categoricamente la possibilità di un attacco informatico.

Impatto internazionale e situazione negli aeroporti italiani

Gli effetti della crisi si sono estesi oltre i confini americani, colpendo diversi hub europei. A Parigi Charles de Gaulle sono stati cancellati voli Delta Air Lines per Salt Lake City e American Airlines per Dallas-Fort Worth. Francoforte ha registrato la soppressione dei collegamenti per Atlanta e Detroit, mentre il volo per Chicago ha accumulato ritardi significativi.

In Italia, il caos ha interessato principalmente Milano Malpensa e Roma Fiumicino. A Milano Malpensa le compagnie aeree hanno cancellato tre dei dieci collegamenti previsti con gli Stati Uniti sabato 14 novembre. A Roma Fiumicino è stato cancellato un volo American Airlines in arrivo da Dallas-Fort Worth, mentre le partenze per l'America rimanevano operative con arrivi in ritardo tra mezz'ora e due ore.

Prospettive di ripresa e next steps del settore

La Federal Aviation Administration prevede che il traffico aereo tornerà alla normalità entro la fine di domenica 15 novembre. Bryan Bedford ha dichiarato che il peggio è passato, ma ha avvertito che ritardi e cancellazioni sarebbero continuati durante la giornata di sabato.

Advertisement

Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ha invitato i viaggiatori diretti negli Stati Uniti a verificare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto. Nel secondo giorno di operazioni, le cancellazioni hanno continuato a pesare sui collegamenti, con il totale di oltre 16mila voli soppressi che include sia il venerdì che il sabato.