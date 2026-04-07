Guasto in Funivia: Attimi di Paura e Soccorsi a Mezzocorona, Successo per la Pavia Innovation Week

Un guasto improvviso blocca la funivia a Mezzocorona, generando momenti di apprensione tra i passeggeri e richiedendo un intervento di soccorso complesso. In parallelo, Pavia si anima con la prima edizione della Pavia Innovation Week, un evento dedicato all'innovazione e alla cultura, con ospiti di calibro internazionale.

Sospesi nel vuoto per alcuni minuti, attimi di pura apprensione per le dodici persone rimaste intrappolate in funivia a causa di un guasto improvviso. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno indicato, ha bloccato le cabine, separate, in fase di salita e discesa, generando momenti di panico tra i passeggeri.

Fortunatamente, l'intervento rapido ed efficiente dei tecnici ha permesso di ripristinare il sistema di emergenza e di avviare una graduale discesa controllata delle cabine, scongiurando pericoli maggiori. Nonostante la risoluzione del problema, l'apprensione non si è placata con il rientro delle persone in stazione. Il guasto ha infatti comportato una serie di provvedimenti successivi, tra cui la chiusura dell'intero impianto funiviario, un'operazione che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Mezzocorona, i quali hanno dovuto impiegare otto mezzi per soccorrere circa 120 persone bloccate in quota, impossibilitate a rientrare a valle autonomamente a causa dell'incidente. Un episodio che ha evidenziato l'importanza della prontezza operativa in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini. \Le dichiarazioni del consigliere comunale di Mezzocorona, Paolo Gabrielli, testimoniano l'impegno delle autorità e degli operatori nel gestire l'emergenza nel minor tempo possibile. Gabrielli ha sottolineato come l'intervento sia stato effettuato in modo tempestivo, permettendo di riportare le cabine in stazione in pochi minuti. Ha inoltre espresso gratitudine verso i vigili del fuoco, il residente della società funivie Alois Furlan, il comandante Daniele Kaswalder, Massimo Kersch e tutti gli operatori della Funivia di Mezzocorona, elogiando la loro collaborazione nell'affrontare la situazione e garantire il ripristino dell'impianto in tempo per il Lunedì dell'Angelo. L'incidente, purtroppo inevitabile, ha evidenziato la resilienza del sistema e la capacità di risposta delle figure professionali coinvolte. \Parallelamente a questo evento, si sono svolti diversi appuntamenti significativi. Uno di questi è la Pavia Innovation Week, un festival dedicato all'innovazione scientifica, tecnologica e culturale che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. La manifestazione, inaugurata nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia, ha offerto un ricco palinsesto di eventi, con oltre 40 appuntamenti e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Tra questi, spiccano i Premi Nobel Giorgio Parisi e Geoffrey Hinton, l'ex sindaco di New York Bill De Blasio, l'astronauta Paolo Nespoli e altri illustri esponenti del mondo scientifico e culturale. La Pavia Innovation Week si propone come un laboratorio di idee che mira a interrogare le grandi questioni del nostro tempo, dalla democrazia alla salute, dall'educazione all'etica, fino al rapporto tra scienza e società. L'iniziativa ha trasformato alcuni dei luoghi simbolo della città, come il Teatro Fraschini e il Collegio Ghislieri, in punti di riferimento per studenti, famiglie, cittadini, imprese e comunità accademica, promuovendo il confronto e la condivisione di conoscenze. L'evento ha suscitato grande interesse e partecipazione, evidenziando l'importanza della cultura dell'innovazione e del progresso





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