Guasto al sistema radar ASDE-X a Chicago O'Hare causa ritavi di 47 minuti e blocchi voli. La FAA interviene su hub United e American nel picco di traffico.

Il sistema di sorveglianza radar terrestre presso l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago ha subito un grave guasto martedì 24 novembre 2026, provocando significative interruzioni nel traffico aereo e costringendo l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti ( FAA) a gestire ritardi prolungati per i voli in arrivo. Questa crisi operativa si verifica esattamente nel giorno definito dalla FAA come il più trafficato del periodo di viaggi per il Giorno del Ringraziamento, amplificando l'impatto logistico su una delle principali porte di accesso agli Stati Uniti.

Meccanismo del Guasto Radar ASDE-X

L'interruzione riguarda specificamente il sistema di sorveglianza radar a terra e di tracciamento denominato ASDE-X, una tecnologia critica impiegata dal controllo del traffico aereo per monitorare con precisione la posizione degli aeromobili e dei veicoli sulle piste e sulle vie di rullaggio dell'infrastruttura aeroportuale. La FAA ha dichiarato ufficialmente di "stare ritardando temporaneamente alcuni voli mentre i tecnici lavorano per riparare un'apparecchiatura del controllo del traffico aereo", confermando la natura tecnica dell'incidente che ha compromesso la visibilità operativa standard.

Also read Triumph Tiger 1200: viaggio tra asfalto e deserto in prima classe

Il controllo del traffico aereo utilizza questo sistema specifico per garantire la sicurezza delle operazioni a terra, separando correttamente i velivoli durante le fasi critiche di atterraggio e decollo. La mancanza di dati affidabili in tempo reale da parte del sistema ASDE-X ha costretto le autorità a ridurre il flusso di traffico per prevenire collisioni o conflitti di rotta, adottando protocolli di emergenza per mantenere la sicurezza degli utenti della skyway anche in assenza di copertura radar completa.

Dati Operativi e Impatto sui Voli

Secondo i dati forniti dal sito di monitoraggio dei voli FlightAware, circa il 13% dei voli, pari a 373 aerei, ha subito ritardi presso l'hub principale delle compagnie United Airlines e American Airlines nell'arco della giornata. I numeri evidenziano una perturbazione significativa rispetto alla norma operativa, considerando che O'Hare gestisce un volume di traffico eccezionalmente elevato durante il picco festivo, con migliaia di passeggeri che transitano quotidianamente attraverso questo nodo strategico del sistema di trasporto aereo nazionale.

Advertisement

La FAA ha specificato che i ritardi medi per i voli in ritardo ammontavano a 47 minuti, una cifra che indica un'interruzione prolungata delle operazioni standard piuttosto che semplici deviazioni minori. Inoltre, l'agenzia ha annunciato che il problema tecnico potrebbe protrarsi fino alle 1:00 del mattino del 24 novembre 2026 (ora degli Stati Uniti Eastern Time), corrispondente alle 06:00 del 25 novembre 2026 (ora del Greenwich GMT), lasciando un ampio margine di tempo per i lavori di riparazione e la normalizzazione graduale del traffico.

Procedure di Attesa e Congestione

Per gestire la situazione senza violare i limiti di sicurezza imposti dal malfunzionamento, la FAA e le compagnie aeree hanno implementato procedure di attesa in aria, costringendo alcuni aerei a rimanere in orbita di attesa per un massimo di 30 minuti prima di ricevere l'autorizzazione ad atterrare. Questa pratica, sebbene standard in situazioni di congestione, aumenta l'uso di carburante e lo stress operativo per equipaggi e passeggeri, contribuendo all'accumulo di ritardi a catena che si propagano attraverso l'intera rete aeroportuale.

L'agenzia federale ha inoltre lanciato un avvertimento esplicito: se l'aeroporto dovesse diventare nuovamente congestionato a causa dell'accumulo di aerei in attesa o di nuovi ritardi in arrivo, la FAA potrebbe nuovamente sospendere temporaneamente tutti i voli in arrivo. Questa minaccia di un nuovo blocco completo ha creato un'atmosfera di incertezza per le linee aeree, che devono bilanciare la capacità di accoglienza con la necessità di liberare il terminale dagli aerei già presenti in orbita.

Contesto Storico e Precedenti Recenti

Questa recente crisi operativa si inserisce in una serie di difficoltà tecniche affrontate dalla FAA e dalle compagnie aeree in queste ultime settimane, creando un contesto di vulnerabilità sistemica per il settore dei trasporti aerei statunitensi. La situazione attuale è particolarmente critica alla luce del grave incidente verificatosi il 13 novembre 2026, quando un guasto a un router ha provocato un blocco dei voli a terra a livello nazionale durato quasi cinque ore.

Advertisement

Quello storico blocco del 13 novembre ha avuto conseguenze devastanti, causando la cancellazione di oltre 18.000 voli e interessando più di 1,5 milioni di passeggeri in tutto il paese. La ripetizione di interruzioni operative, sebbene di intensità diversa, alimenta la preoccupazione per la resilienza delle infrastrutture critiche e la capacità del sistema di gestire picchi di domanda senza collassi parziali o totali delle operazioni di controllo del traffico.