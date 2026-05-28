Guatemala richiede assistenza militare statunitense per combattere il narcotraffico

Il presidente guatemalteco Bernardo Arevalo ha chiesto agli Stati Uniti una cooperazione militare che includa equipaggiamento, addestramento ed esperti, limitata ai precedenti accordi bilaterali e senza l'impiego di truppe americane sul territorio nazionale, nel contesto di una più ampia strategia USA in America Latina.

Il governo guatemalteco ha avanzato una richiesta formale alla Washington per ottenere una cooperazione militare più ampia, comprendente l'accesso a equipaggiamenti avanzati, programmi di addestramento specializzati e la presenza di esperti statunitensi a supporto delle operazioni interne contro il traffico di stupefacenti.

Il presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, ha annunciato la proposta durante una conferenza stampa tenutasi nella capitale, evidenziando che la collaborazione dovrebbe rimanere entro i confini degli accordi bilaterali già in vigore e non prevedere l'impiego di truppe americane sul territorio nazionale. Il portavoce del governo ha sottolineato che non esiste alcun patto che autorizzi operazioni militari straniere sul suolo guatemalteco, ribadendo al contempo l'intento di intensificare l'assistenza tecnica e logistica già fornita dagli Stati Uniti.

Nel corso degli incontri bilaterali, Arevalo e il ministro della Difesa guatemalteco, Henry Saenz, hanno discusso direttamente con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, i termini precisi della cooperazione. Le parti hanno confermato che la nuova intesa si inserisce nel quadro di una strategia avviata nel 2024, mirata a rafforzare la capacità delle forze armate guatemalteche di contrastare i cartelli della droga.

Il Pentagono ha dichiarato di non voler anticipare dettagli operativi, ma ha ribadito l'impegno a lavorare con partner fidati per garantire la sicurezza dell'emisfero occidentale. In una dichiarazione inviata via e‑mail, il portavoce del Dipartimento della Difesa, Joel Valdez, ha evidenziato che la cooperazione si concentrerà su programmi di formazione, condivisione di intelligence e supporto logistico, senza prevedere l'impiego di forze statunitensi in azioni di combattimento sul territorio guatemalteco.

Le richieste di maggiore presenza militare americana non si limitano al Guatemala. Secondo un reportage del New York Times, Washington sta sviluppando una più ampia strategia volta a normalizzare la presenza militare nella regione latinoamericana, con l'obiettivo di esercitare una maggiore influenza su paesi considerati chiave nella lotta contro il narcotraffico, tra cui il Messico.

Il Pentagono ha indicato l'intenzione di fare pressione sull'Honduras affinché accetti operazioni congiunte, mentre il presidente messicano, Claudia Sheinbaum, ha espresso la sua disponibilità a collaborare nei settori dell'intelligence e della sicurezza, ma ha respinto l'idea di ospitare truppe o agenti statunitensi sul suolo nazionale. Parallelamente, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha più volte sostenuto la necessità di un uso più deciso della forza militare americana per contrastare i cartelli messicani, minacciando di agire unilateralmente qualora il governo di Città del Messico non intensifichi gli sforzi contro il narcotraffico.

La discussione sulla cooperazione militare americana in America Latina rimane quindi un tema delicato, che coinvolge interessi di sicurezza nazionale, sovranità dei singoli stati e le dinamiche geopolitiche tra Washington e i governi della regione





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