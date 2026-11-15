Guatemala, stato di emergenza a Zacapa e Izabal dopo l'uccisione del deputato Portillo

Il Guatemala ha decretato per 30 giorni lo stato di emergenza a Zacapa e Izabal, con divieto di assembramenti e poteri rafforzati per le forze di sicurezza.

Le autorità del Guatemala hanno decretato sabato 14 novembre lo stato di emergenza nei dipartimenti orientali di Zacapa e Izabal, vietando gli assembramenti e rafforzando i poteri delle forze di sicurezza. Il provvedimento arriva una settimana dopo l'attacco armato di Rio Hondo, nel corso del quale il deputato Julio Cesar Portillo Paz è rimasto gravemente ferito ed è poi morto in ospedale, mentre tre agenti di polizia sono stati uccisi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, il presidente Bernardo Arevalo ha successivamente annunciato il bilancio dell'attacco del 6 novembre. Le autorità non hanno ancora identificato i responsabili, ma l'episodio si inserisce in una serie di attacchi armati registrati a Zacapa e in un contesto di crescente preoccupazione per l'influenza della criminalità organizzata.

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Dettagli del decreto sullo stato di emergenza

Il decreto dello stato di emergenza è entrato in vigore immediatamente e resterà valido per i successivi 30 giorni. Il testo limita gli assembramenti all'aperto e consente alle forze di sicurezza di disperdere i gruppi con la forza.

Oltre al divieto di riunioni pubbliche, il provvedimento autorizza gli agenti a effettuare arresti e a entrare nelle abitazioni senza mandato. Si tratta di poteri straordinari che modificano in modo significativo le regole ordinarie di intervento nei due dipartimenti coinvolti.

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Attacco a Zacapa e posizione delle autorità

Il governo guatemalteco non ha identificato i responsabili dell'attacco di Rio Hondo, avvenuto il 6 novembre. L'episodio è avvenuto in un momento di forte attenzione sull'espansione della criminalità organizzata nella regione.

Nella stessa settimana del decreto, il governo di Washington ha designato come organizzazioni terroristiche diversi gruppi criminali operanti a Zacapa, accusandoli di avere legami con i cartelli messicani del traffico di droga. La decisione statunitense si aggiunge alle misure interne adottate da Città del Guatemala.

In una dichiarazione ufficiale, il governo del Guatemala ha affermato di restare impegnato a proteggere la vita, la sicurezza e la pace delle famiglie guatemalteche. Nello stesso comunicato è stato precisato che lo stato di emergenza mira a tutelare la popolazione locale.

Impatto sui residenti e prossimi passi

Per i residenti di Zacapa e Izabal, il divieto di assembramenti all'aperto e i poteri rafforzati delle forze di sicurezza producono effetti immediati sulla vita quotidiana. Le riunioni pubbliche sono limitate e i gruppi possono essere dispersi con la forza durante tutta la durata del decreto.

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Il provvedimento scadrà dopo 30 giorni, salvo eventuali decisioni successive delle autorità guatemalteche. Fino a quella data, le indagini sull'attacco del 6 novembre a Rio Hondo e sugli agenti uccisi restano il principale nodo da sciogliere, mentre il governo continua a rivendicare il ruolo delle forze di sicurezza nel contrasto alla criminalità.