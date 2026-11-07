Guatemala, ucciso il deputato Julio César Portillo Paz con tre agenti di polizia a Zacapa

Nel dipartimento di Zacapa un attacco armato a Río Hondo ha ucciso il deputato guatemalteco Julio César Portillo Paz e tre agenti di polizia.

Un deputato guatemalteco e tre agenti della Polizia Civile Nazionale sono stati uccisi in un attacco armato nel dipartimento orientale di Zacapa. Lo ha dichiarato il presidente Bernardo Arévalo, che ha condannato la violenza e ordinato alle forze di sicurezza di collaborare all'identificazione dei responsabili. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Reuters il 7 novembre.

Il parlamentare vittima dell'agguato è Julio César Portillo Paz, aggredito venerdì a Río Hondo, nello stato di Zacapa. Trasportato inizialmente in ospedale in gravi condizioni, è morto successivamente. Il decesso è stato confermato dal partito Unità Nazionale della Speranza (UNE), a cui il deputato apparteneva.

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Dinamica dell'attacco e ruolo delle forze di sicurezza

Il presidente Bernardo Arévalo ha precisato che i tre agenti della Polizia Civile Nazionale uccisi nell'attacco sono morti nell'adempimento del proprio dovere. Il governo ha quindi disposto che le forze di sicurezza collaborino con i pubblici ministeri incaricati di indagare sugli omicidi.

Nel suo messaggio pubblicato sul social network X, Arévalo ha affermato che la violenza criminale non prevarrà sulle vite e sulla sicurezza dei guatemaltechi. La dichiarazione sottolinea la linea dell'esecutivo di fronte a un episodio che ha coinvolto sia un rappresentante politico sia le forze dell'ordine.

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Al momento le fonti disponibili non indicano i responsabili dell'agguato, né sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità esatte dell'azione armata. Le indagini sono condotte dalla magistratura, con il supporto degli apparati di sicurezza dello Stato.

Il caso Solórzano Foppa e il timore di nuove violenze politiche

Il delitto di Zacapa arriva circa tre settimane dopo l'uccisione dell'ex procuratore anticorruzione Juan Francisco Solórzano Foppa, colpito a morte da colpi di arma da fuoco a Città del Guatemala. Quel caso ha alimentato le preoccupazioni sull'influenza della criminalità organizzata nel Paese.

Il timore principale riguarda il possibile ritorno di omicidi a sfondo politico, una pratica che in Guatemala ha già segnato il dibattito pubblico. Le autorità, tuttavia, non hanno stabilito alcun collegamento tra l'attacco di Río Hondo e la morte di Solórzano Foppa, e nessuna ipotesi investigativa in tal senso è stata confermata.

Per questo motivo gli osservatori dovranno attendere gli esiti dell'inchiesta prima di valutare se i due episodi siano collegati. La distinzione è rilevante, perché un eventuale legame cambierebbe la natura delle risposte richieste allo Stato.

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Conseguenze per il Paese e prossimi passi dell'inchiesta

La morte di un parlamentare e di tre agenti in un solo episodio pesa sulla sicurezza dei cittadini di Zacapa e sull'immagine delle istituzioni. Il partito UNE ha confermato la scomparsa del proprio esponente, mentre il governo ha chiesto una piena cooperazione tra polizia e procura.

Il prossimo passo previsto è il lavoro congiunto degli investigatori e dei pubblici ministeri per identificare chi ha compiuto l'agguato. Le fonti consultate non riportano date specifiche per la conclusione delle indagini o per eventuali arresti.