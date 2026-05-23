Gucci Sistersελ vs. Italy before Cedu: A Tale Of Legal Struggle

Allega e Alessandra Gucci hanno vinto la prima fase del loro litigio contro l'Italia, trovando ragione sui loro diritti di proprietà e diritto di accesso al tribunale. La Cassazione annullò quell'esito, ma la Corte d'appello di Milano riaffermò la loro parte, condannando Patrizia Reggiani a pagare loro il vitalizio stipulato dal loro padre. La Cedu ha abbandonato tutto.

Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato... La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso presentato insieme alla sorella Alessandra contro l’Italia, dopo le sentenze che le avevano obbligate a rispettarlo.

Dati i 40 milioni di franchi, le due figlie Allegra e Alessandra Gucci hanno pagato alla madre Patrizia Reggiani 3,9 milioni di euro. La vicenda approdata alla Cedu nasce da un patto del 1993, firmato quando Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani erano già divorziati. Maurizio si era impegnato a versare alla ex moglie un assegno annuo vitalizio di 1,1 milioni di franchi svizzeri. Maurizio Gucci fu assassinato a Milano il 27 marzo 1995.

Patrizia Reggiani è stata condannata come mandante del delitto e ha scontato 17 anni di carcere. Patrizia Reggiani rivendica il vitalizio previsto dall’accordo di divorzio, sostenendo che quest’obbligo non possa sopravvivere alla morte del padre. La decisione della Cassazione nel 2017 annullò la prima fase giudiziaria italiana e rinvia alla Corte d’appello di Milano. In seguito, i giudici milanesi riconobbero il diritto di Patrizia Reggiani al vitalizio, ma un successivo ricorso in Cassazione venne dichiarato inammissibile per ragioni formali.

Alllega con la sorella Alessandra Gucci si rivolsero alla Cedu lamentando la violazione del diritto di accesso a un tribunale, della vita familiare e del diritto di proprietà. La Cedu non ha preso posizione sul merito dei reclami.





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