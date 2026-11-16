Guccio Gucci S.p.A. perdite 3,2 miliardi svalutazione brand Mediobanca

Guccio Gucci S.p.A. chiude con perdite di 3,2 miliardi. La svalutazione del marchio segnala il crollo della domanda nei mercati chiave e la crisi del lusso.

Guccio Gucci S.p.A., la storica maison di lusso fiorentina nata nel 1921, ha registrato un disavanzo netto di 3,2 miliardi di euro, posizionandosi all'ultimo posto nella classifica delle principali società quotate in Italia. Questo risultato negativo contrasta drasticamente con gli utili consolidati di giganti energetici e postali come Enel, Eni e Poste Italiane che guidano il segmento. L'azienda, simbolo del made in Italy, chiude il bilancio 2025 con una perdita che supera l'intero fatturato annuo, evidenziando una profonda crisi strutturale del modello di business del lusso.

Analisi Mediobanca sulla svalutazione del marchio Gucci

Secondo l'analisi di Mediobanca, il fattore determinante per il massiccio buco di bilancio è la svalutazione del marchio Gucci. Tale voce di conto economico rappresenta quasi il novanta per cento del deficit complessivo, corrispondendo a un passivo di 2,86 miliardi di euro. La restante parte della perdita deriva dai costi della gestione ordinaria e da altre voci operative correlate all'attività corrente dell'azienda. Questa scelta contabile riflette un aggiustamento verso il basso del valore intangibile dell'azienda, riconoscendo che il nome non genera più gli stessi benefici economici futuri.

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Crisi dei ricavi e riduzione del valore del brand

Il bilancio 2025 di Guccio Gucci S.p.A. documenta un drastico calo dei ricavi, scesi a 3 miliardi di euro, con una contrazione del quarantatré per cento registrata nell'ultimo triennio. La valutazione del brand è stata ridotta da 14 a 9,6 miliardi di euro su indicazione degli analisti esterni chiamati a quantificare l'impatto del mercato. I due principali driver di questa decisione sono stati il performance delle vendite dei prodotti e il contesto macroeconomico e geopolitico globale. L'azienda ha dovuto ammettere che il prestigio del logo ha perso la sua capacità di attrarre clientela con la stessa intensità precedente.

Impatto sui mercati asiatici e cambiamenti dirigenziali

La performance operativa è stata fortemente penalizzata dal calo della domanda nei mercati chiave del Giappone e della Cina. Nei primi nove mesi del 2026, le vendite in Giappone hanno registrato un calo del sette per cento, portandosi a quota 4,05 miliardi di euro. Questa contrazione è avvenuta in parallelo con tre cambiamenti al vertice, inclusi tre nuovi direttori creativi e altrettanti amministratori delegati. La mancanza di una visione coerente e la volatilità della leadership hanno contribuito a erodere la fedeltà dei clienti e la forza del marchio.

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Struttura dei costi e dinamica del patrimonio aziendale

Oltre alla svalutazione del brand, i costi delle materie prime e gli stipendi dei 1.551 dipendenti hanno ulteriormente compresso i margini operativi. L'entità di questa operazione contabile non implica una perdita diretta di liquidità, ma piuttosto una rivalutazione del patrimonio intangibile. Similmente al valore di un bene di pregio che subisce un depreciation dopo eventi negativi, il marchio Gucci ha ridotto la sua stima di valore futuro. Questa dinamica finanziaria spiega come un'azienda possa mantenere le proprie strutture ma vedere il suo valore di mercato crollare.

Riflessione sull'evoluzione del lusso italiano

Questa situazione rappresenta un punto di svolta per un impero nato da una bottega a Firenze e cresciuto grazie al prestigio della Dolce Vita. La casa madre ha recentemente messo in vendita la villa di famiglia per 11,5 milioni di euro, un evento che riflette il mutamento storico della maison. Il passaggio dalla villa privata ai punti vendita di quartiere sintetizza la democratizzazione forzata di un lusso che un tempo era irraggiungibile. La crisi attuale sfida la percezione millenaria del desiderio legato al marchio, richiedendo nuove strategie per recuperare la fiducia dei consumatori.