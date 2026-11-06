Guendalina Tavassi Finalista del Grande Fratello Vip

La votazione di sabato porta Guendalina Tavassi in finale accanto a Marina La Rosa. Carmen Di Pietro è a rischio eliminazione. Scopri i dettagli.

La conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, ha annunciato ufficialmente il risultato della sedicesima puntata della trasmissione, confermando Guendalina Tavassi come la seconda finalista in corsa per la vittoria del reality show. La concorrente ha conquistato il suo posto in finale attraverso un televoto flash rapido e immediato, raggiungendo così Marina La Rosa, che aveva già assicurato la propria qualificazione nelle serate precedenti. Le dirette di Canale 5 hanno tenuto nascosta questa sorpresa strategica ai telespettatori, rivelando solo all'arrivo in studio l'esito duplice della votazione.

Dettagli del Telemoto e Strategia di Nomina

Tutto il meccanismo di eliminazione e qualificazione è iniziato nella Mistery House, dove i concorrenti erano chiamati a compiere le nomination cruciali per il destino delle partecipanti. Guendalina Tavassi ha scelto di nominare Megan, contestando pubblicamente la sua preferenza per Valeria Marini rispetto a Giulia, durante lo schieramento iniziale della puntata. La giovane concorrente si è difesa sostenendo di provare tenerezza per Valeria, considerata da lei la più debole del gruppo, e ricordando che Giulia ha già alle spalle una solida difesa interna.

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Le nomination hanno coinvolto altre figure chiave del reality: Marina La Rosa ha votato per Megan, mentre Andreas e Giulia hanno indicato Valeria Marini. Su Carmen Di Pietro si sono concentrati i voti di Piera, Varsi, Roncaccia e Danto, mentre Megan e Federica hanno scelto di nominare Guendalina. Valeria Marini ha nominato Andreas, e Carmen Di Pietro ha puntato su Danto, creando un quadro complesso di alleanze e conflitti.

Posizioni delle Opinioniste e Analisi Politica

Il verdetto del televoto ha diviso le opinioniste in studio, sollevando dibattiti accesi sulla meritocrazia del risultato. Selvaggia Lucarelli ha sostenuto fermamente che Guendalina Tavassi abbia beneficiato indebitamente della vicinanza strategica con Marina La Rosa, ritendendo che non meritasse questo traguardo finale. La critica è stata diretta e chiara, focalizzandosi sulle dinamiche di potere all'interno della Casa.

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Cesara Buonamici, al contrario, si è mostrata in netto disaccordo con le parole della collega, difendendo il percorso della concorrente. Il risultato ha portato Guendalina a rientrare nella Casa e ad abbracciare Giulia, Andreas e Marina La Rosa. Tra le persone che la hanno congratulata c'era anche Federica, la cui nomination iniziale, unita a quella di Megan, aveva consentito a Guendalina di accedere al televoto che l'ha portata in finale.

Impatto sul Gruppo e Prossimi Passi

Ora si contano Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Megan per il terzo e ultimo posto disponibile nella finale del Grande Fratello Vip. La votazione ha avuto una doppia conseguenza strategica immediata: Carmen Di Pietro, risultata la meno votata tra le concorrenti non qualificate, diventa automaticamente candidata alla prossima eliminazione. Questo sposta l'attenzione sul televoto successivo, dove la sopravvivenza di Carmen sarà messa in gioco.

Le prossime puntate della trasmissione saranno decisive per determinare chi completerà il trio dei finalisti. Il pubblico dovrà valutare con attenzione le performance e le strategie delle tre concorrenti rimaste in lizza. L'atmosfera all'interno della Casa è tesa, con le dinamiche di alleanza che potrebbero cambiare radicalmente dopo l'annuncio ufficiale del risultato. La corsa verso la vittoria finale si sta facendo sempre più serrata e imprevedibile.