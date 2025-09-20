Guendouzi: 'Il Derby è la Partita Più Importante, Sarri mi ha Insegnato Tanto'

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, parla del derby romano, della sua importanza per i tifosi e del rapporto con l'allenatore Maurizio Sarri, evidenziando le differenze tra Sarri e Baroni.

Il derby romano rappresenta l'appuntamento più atteso della stagione calcistica. A sottolinearlo, con parole cariche di significato, è stato Matteo Guendouzi , centrocampista della Lazio , durante un'intervista rilasciata ai microfoni di CBS Sport . Guendouzi ha espresso chiaramente l'importanza di questa partita, definendola un evento speciale per tutti i tifosi biancocelesti. 'Tutti i tifosi della Lazio aspettano questa partita perché sanno quanto sia speciale.

Ogni calciatore vorrebbe disputare gare così. Io ho giocato tanti derby nella mia vita: a Londra, in Francia, ma è difficile trovare un'atmosfera così speciale', ha dichiarato il centrocampista francese. Il giocatore ha poi riportato le parole di Alessandro Nesta, leggenda del calcio, che in una precedente intervista aveva evidenziato come, a Roma, una sconfitta nel derby potesse compromettere la serenità di un'intera settimana. Guendouzi ha concordato con questa affermazione, confermando la pressione e le aspettative che gravano sui giocatori in vista di questa sfida. 'È vero, come dicevo prima, tutti aspettano questa gara. Puoi vincere cinque, sei partite di fila, ma se poi perdi questa partita, per i tifosi sarà un dramma. Dobbiamo dare tutto e provare a vincere questa partita, altrimenti in caso di sconfitta, non sarebbe facile lavorare almeno per il mese successivo', ha spiegato. L'attesa febbrile dei tifosi si traduce quindi in una responsabilità enorme per la squadra, che dovrà affrontare la partita con determinazione e consapevolezza. La posta in gioco è altissima, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l'impatto emotivo che una vittoria o una sconfitta possono avere sull'umore dei sostenitori. Il derby romano è molto più di una semplice partita di calcio; è una battaglia, un simbolo di identità e appartenenza che coinvolge l'intera città. \Il rapporto tra Guendouzi e Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, è stato al centro dell'intervista. Il centrocampista ha espresso grande apprezzamento per il tecnico toscano, sottolineando l'impatto positivo che Sarri ha avuto sulla sua crescita professionale. 'Quando due anni fa ho firmato per la Lazio, l'ho fatto perché c'era Maurizio Sarri in panchina. Un ottimo tecnico che mi ha insegnato molto dal punto di vista tattico nel primo anno che sono stato in Italia. Ha vinto lo scudetto alla Juventus e quando era alla guida del Chelsea mi sconfisse nella finale di Europa League. Sono molto contento di lavorare con lui. È un tecnico che insegna tantissimo ai suoi giocatori. Che li migliora. Sono sicuro che nelle prossime gare i nostri risultati miglioreranno', ha dichiarato Guendouzi. Il giocatore ha anche rivelato alcuni dettagli interessanti sul metodo di lavoro di Sarri, descrivendolo come un allenatore attento ai minimi particolari e dedito alla crescita dei suoi giocatori non solo sul campo, ma anche a livello personale. 'Cosa scrive durante le partite? È molto attento ad ogni singolo dettaglio. Ma non solo sotto l'aspetto sportivo. Quando vai a parlare nel suo ufficio, ti chiede della tua vita privata, di come ti senti, di quello che fai e che non fai. Come ho detto, sei mesi con lui valgono come anni con altri allenatori', ha aggiunto Guendouzi, sottolineando l'importanza del rapporto umano che Sarri instaura con i suoi calciatori. L'esperienza di Guendouzi con Sarri sembra essere stata fondamentale per la sua crescita e la sua integrazione nel calcio italiano. La fiducia riposta nel tecnico e nel suo metodo di lavoro si riflette nelle sue prestazioni in campo e nell'atteggiamento positivo nei confronti del futuro. \Guendouzi ha inoltre delineato le differenze tra Sarri e Marco Baroni, attuale allenatore del Verona. Il confronto tra i due tecnici ha permesso di evidenziare l'evoluzione tattica del centrocampista e le diverse richieste che gli vengono fatte in campo. 'Hanno due idee di calcio diverse, diversa strategia, diversa mentalità. Con Baroni giocavamo con il 4-2-3-1 e io ero al centro del gioco: toccavo dai sessanta ai settanta palloni a partita. Ora gioco più da numero otto, devo accompagnare anche la fase offensiva e devo pensare agli inserimenti e a fare qualche gol. Se vuoi diventare un ottimo centrocampista nel campionato italiano devi anche segnare qualche rete. Ma se devo aiutare la mia squadra devo anche pensare alla fase difensiva. Il mio obiettivo quest'anno è segnare qualche gol in più', ha spiegato Guendouzi. Il cambiamento di ruolo e le nuove responsabilità richieste da Sarri hanno portato il giocatore ad adattarsi e a sviluppare nuove competenze. L'obiettivo di segnare più gol è una chiara indicazione della volontà di Guendouzi di contribuire maggiormente al successo della squadra. Il suo impegno in fase offensiva, unito alle sue doti difensive, lo rendono un centrocampista completo e prezioso per la Lazio. L'adattamento tattico e la crescita professionale sono evidenti nelle parole di Guendouzi, che si dimostra pronto a rispondere alle esigenze del suo allenatore e a dare il massimo per la squadra, in vista di un derby cruciale per le sorti della stagione





CorSport / 🏆 41. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Derby Lazio Guendouzi Sarri Calcio Tattiche

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Derby Lazio-Roma, così se la giocherà SarriIl tecnico dei biancocelesti, costretto a rivedere il suo concetto di calcio, va in cerca di concretezza: ecco come sta preparando la stracittadina

Leggi di più »

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 4ª giornataScopri i giocatori su cui puntare al fantacalcio: una guida completa con i consigli squadra per squadra per schierare la formazione ideale nella quarta giornata di Serie A

Leggi di più »

Lazio, il derby per riprendersi la Nazionale: Guendouzi vuole tornare a essere decisivoE' la settimana del derby a Roma. Una partita molto attesa, una partita che non sarà come le altre. Che i tifosi cerchiano in rosso dal momento della compilazione dei calendari. E la Lazio vuole appr

Leggi di più »

Guendouzi carica la Lazio: 'Il derby è la partita dell'anno'. Poi su Sarri...Il centrocampista francese ha parlato della stracittadina: 'Se la perdi, per il mese successivo non riesci a lavorare bene'

Leggi di più »

Guendouzi: 'Il derby è la partita più importante dell'anno. Sarri? Sono alla Lazio per lui'Intervistato da CBS Sports, Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha descritto così la sfida contro la Roma: 'Il derby è la partita più importante della stagione. Tutti i tifosi biancoceles

Leggi di più »

Maurizio Sarri lo conosce, Gian Piero Gasperini no: derby della Capitale mai così pericoloso e spericolatoSERIE A - I derby non saranno mai partite normali, nonostante il dispiego di idranti da parte degli allenatori per spegnerne le fiamme.

Leggi di più »