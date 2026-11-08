Guerra ai cavi sottomarini: la Cina minaccia le rotte digitali del Pacifico

Pechino usa tattiche nella zona grigia per indebolire le infrastrutture digitali. Filippine e Taiwan subiscono le conseguenze della pressione cinese sui cavi di internet.

La sicurezza delle comunicazioni globali è sotto minaccia non da aerei da combattimento, ma da navi da ricerca che operano nelle profondità marine. Nel Mar Cinese Meridionale, la Cina sta intensificando un'attività ambigua volta a destabilizzare l'infrastruttura digitale fondamentale per l'economia mondiale. Queste arterie invisibili trasportano oltre il 99 per cento del traffico dati intercontinentale e gestiscono transazioni finanziarie per oltre 10 trilioni di dollari al giorno. La strategia di Pechino consiste nel rendere difficile, costoso e rischioso per le aziende e gli alleati occidentali mantenere, costruire e riparare i cavi in fibra ottica nelle acque contese.

Tattiche della zona grigia per ostacolare i cavi

La regione è diventata un fronte cruciale della cosiddetta "zona grigia", uno spazio giuridico e militare dove le azioni ostili sono progettate per restare sotto la soglia di un conflitto aperto. La Cina impiega diverse tattiche per influenzare chi può posare o ispezionare i cavi: dalle navi che ostacolano deliberatamente le operazioni di riparazione alla concessione o negazione di permessi con lentezza voluta. Inoltre, vengono utilizzate imbarcazioni che falsificano la propria posizione tramite il sistema di identificazione automatica e droni sottomarini per esplorare i fondali marini.

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Queste manovre non richiedono forbici giganti per interrompere fisicamente una rete. Basta creare un ambiente operativo in cui la costruzione, il controllo e la protezione delle infrastrutture digitali diventino estremamente complessi. Per la Cina, il Mar Cinese Meridionale non è solo un'area marittima contesa, ma un corridoio strategico attraverso cui passano rotte commerciali, comunicazioni militari e infrastrutture digitali vitali. L'obiettivo è rafforzare la capacità di Pechino di condizionare la mappa delle connessioni dell'Indo-Pacifico.

Ridisegno delle rotte digitali globali

In risposta a questa pressione, le grandi aziende tecnologiche hanno iniziato a ripensare radicalmente le rotte dei loro cavi sottomarini per ridurre l'esposizione alle acque controllate dalla Cina. Il cavo Echo, che collega gli Stati Uniti a Singapore passando per Guam e l'Indonesia, ne è un esempio chiaro. Anche il progetto Asia Connect è stato concepito per aggirare il Mar Cinese Meridionale attraverso Indonesia e Filippine. Questa evoluzione dimostra come la geografia digitale sia diventata parte integrante della competizione geopolitica contemporanea.

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Un caso emblematico è quello del Pacific Light Cable Network, che collega gli Stati Uniti a Taiwan e alle Filippine. Questo progetto ha modificato il proprio percorso dopo l'abbandono del collegamento previsto con Hong Kong. La scelta di evitare certe acque non elimina completamente il rischio, ma riduce significativamente la dipendenza da un corridoio marittimo sempre più presidiato da Pechino. Questo spostamento strategico indica una consapevolezza diffusa della vulnerabilità delle linee di comunicazione esistenti.

L'impatto concreto su Taiwan e Filippine

Taiwan offre l'immagine più concreta di cosa possa significare la vulnerabilità di queste infrastrutture. Nel febbraio 2023, navi cinesi tranciarono gli unici due cavi che collegavano le isole Matsu all'isola principale di Taiwan. Circa 13 mila residenti rimasero senza internet per sei settimane, costretti a far affidamento su collegamenti radio a microonde. Questa interruzione ha dimostrato quanto la vita quotidiana e l'isolamento possano essere legati alla stabilità dei cavi sottomarini in una regione di tensione.

All'inizio del 2025, la situazione si è aggravata ulteriormente quando altre due navi di proprietà cinese danneggiarono cavi nelle vicinanze di Taiwan. In un caso, l'imbarcazione spense il sistema di identificazione automatica per poi riapparire con un nome diverso; nell'altro, scafo e transponder riportavano identità differenti. Pechino ha definito il primo episodio un comune incidente marittimo, ma per Taiwan e gli osservatori di sicurezza la manipolazione dell'identità delle navi è una tattica tipica delle operazioni nella zona grigia.

La crescente minaccia per le Filippine

Ultimamente l'attenzione internazionale si è spostata sulle Filippine, alleato degli Stati Uniti e paese in prima linea nella disputa con la Cina. A settembre, la Guardia costiera filippina ha individuato la nave da ricerca cinese Jia Hai Ke 7 a circa 38 miglia nautiche a nord-ovest di Itbayat, nella provincia di Batanes. L'imbarcazione si trovava dentro la zona economica esclusiva filippina, in un'area attraversata da importanti corridoi di cavi sottomarini che collegano le Filippine al Nord-est asiatico e al resto dell'Indo-Pacifico.

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Manila ha riferito che l'imbarcazione aveva ignorato ripetuti richiami radio, trasmettendo una posizione falsa attraverso il sistema di identificazione automatica e compiendo manovre per eludere i controlli. Il 1° ottobre la Guardia costiera filippina ha inviato la sua nave più grande, la BRP Teresa Magbanua, insieme a un aereo, per intercettare e scacciare il vascello cinese. Sebbene non esista prova pubblica che la Cina abbia deliberatamente tagliato un cavo filippino, la presenza prolungata di una nave da ricerca vicino a rotte sottomarine con dati di navigazione manipolati ha trasformato un'operazione tecnica in una questione di sicurezza nazionale.

Per le Filippine il rischio non è astratto. Un danno al Pacific Light Cable Network, che sbarca sulla costa orientale di Luzon, potrebbe interrompere o degradare le comunicazioni tra Manila, Taipei e Washington. In una crisi, questo significherebbe rendere più lenta e fragile la capacità di coordinamento militare, diplomatico ed economico tra alleati. Spesso tendiamo ad immaginare i cavi sottomarini come infrastrutture lontane dalla vita quotidiana, ma la loro sicurezza è essenziale per la stabilità regionale e globale.