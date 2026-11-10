Guerra aperta tra Manfredi e Fratelli d'Italia: la svolta a Napoli

La relazione tra il sindaco Gaetano Manfredi e il centrodestra, guidata da Fratelli d'Italia, è entrata in una fase critica. Analisi della crisi politica a Napoli.

Il rapporto istituzionale tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e la coalizione di centrodestra ha subito un deterioramento strutturale. In passato, l'amministrazione comunale era considerata un interlocutore privilegiato per il governo nazionale. Questa dinamica è cambiata radicalmente negli ultimi mesi, trasformando Manfredi nel bersaglio principale di Fratelli d'Italia.

Origini del conflitto politico a Napoli

La trasformazione da alleati a nemici politici ha origini precise nel calendario delle attività amministrative. Manfredi era noto per la sua propensione al dialogo, una caratteristica che gli consentiva di interfacciarsi facilmente con il governo nazionale. La premier Giorgia Meloni preferiva confrontarsi con lui piuttosto che con altri sindaci di storia più combattiva.

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Questo stile collaborativo ha generato critiche locali già a luglio 2024. Il patto stipulato tra il Comune e il governo riguardava la riqualificazione dell'area di Bagnoli e la preparazione di Napoli per l'America's Cup. Queste iniziative non furono accolte favorevolmente dai comitati di quartiere residenti.

La protesta ha raggiunto un picco simbolico quando l'artista australiano Ineos ha realizzato un murales sui muri della ex Italsider. L'opera raffigurava un bacio tra il sindaco Manfredi e la premier Meloni, rappresentando visivamente la stretta collaborazione tra le due istituzioni.

Il punto di rottura istituzionale

I primi segnali di un cambiamento nell'approccio governativo sono emersi dopo la nomina di Manfredi alla presidenza dell'Anci, avvenuta a fine 2024. Inizialmente, le tensioni si sono limitate a scaramucce minori tra il Presidente del Consiglio e il rappresentante dei sindaci italiani.

La situazione si è intensificata significativamente negli ultimi mesi. L'episodio scatenante si è verificato a fine ottobre, quando Manfredi e altri colleghi sindaci di centrosinistra hanno richiesto un incontro con Giorgia Meloni.

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La richiesta verteva sulla discussione delle bollette energetiche e dell'aumento del costo della vita. Dopo aver ignorato la richiesta per diversi giorni, la premier ha accusato il sindaco e i suoi colleghi di parzialità politica. Questa presa di posizione ha innescato un effetto domino nelle dichiarazioni pubbliche.

Attacco coordinato di Fratelli d'Italia

Dall'episodio di fine ottobre, il partito Fratelli d'Italia ha intensificato la sua offensiva comunicativa. L'organizzazione sta distribuendo manifesti e locandine per affermare che le opere di risanamento urbano, inclusi i lavori allo stadio e la riqualificazione del mare di Bagnoli, siano di esclusiva competenza del governo nazionale.

Questa narrazione è stata fermamente respinta dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. La leadership di Fratelli d'Italia ha inviato a Napoli Arianna Meloni con il compito di compattare le file del partito, che attraversa una fase di difficoltà interna rilevante.

Arianna Meloni ha riunito i militanti in assemblea alla stazione Marittima. La sua dichiarazione ufficiale, secondo cui "Napoli merita di uscire dall'immobilismo", ha provocato una risposta immediata da parte di Gaetano Manfredi. Il sindaco ha definito paradossale parlare di immobilismo nella città.

IlWeekend successivo, l'attacco si è protratto tramite Gennaro Sangiuliano. Il coordinatore di Fratelli d'Italia in Campania ha intervistato un'emittente locale, ribattezzando Manfredi "tartine e prosecco". Sangiuliano ha sostenuto che il sindaco non stia facendo nulla per la città nonostante sia presente.

Secondo il coordinatore regionale, il malessero urbano è diffuso. Ha dichiarato che le uniche opere realizzate in città sono state eseguite dal governo. Queste affermazioni sono state ripetute anche durante l'incontro con Arianna Meloni.

Impatto sulle prossime elezioni locali

Sanghiuliano ha aggiunto che a palazzo San Giacomo, sede del Comune, opera un pessimo barone universitario. La responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia ha dichiarato che Manfredi non è imbattibile. Questa strategia mira a indebolire la credibilità dell'amministrazione in vista delle prossime elezioni amministrative.

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L'entourage di Gaetano Manfredi interpreta queste mosse come una tattica elettorale. Il sindaco e i suoi collaboratori leggono le dichiarazioni senza scomporarsi, consapevoli del contesto politico. Manfredi si candiderà per un secondo mandato, partendo con un vantaggio strategico.

Il centrodestra è attualmente alla ricerca di un proprio candidato per la carica di sindaco. La battaglia per la candidatura interna è in corso, sebbene il centrodestra sia consapevole di essere svantaggiato nei sondaggi. La dinamica interna favorisce Forza Italia per l'assegnazione del nome ufficiale.

Pasquale Perrone Filardi è indicato come il nome in pole position. Egli è un medico e professore universitario, esattamente come l'attuale sindaco Manfredi. Questo profilo tecnico mira a competere sul piano delle competenze amministrative.

Il campo largo, sostenuto da molte liste e movimenti, si trova a un punto di stallo. Le diverse formazioni sono lontane dal trovare un accordo unitario. Nessuno vuole allearsi con Matteo Renzi, ma nessuno vuole nemmeno assumersi la responsabilità di escludere Italia Viva dalla coalizione.

Giorgia Meloni continua a monitorare la situazione con attenzione. La premier mantiene un approccio fermo nei confronti dei sindaci di centrosinistra. La dinamica elettorale napoletana riflette le tensioni più ampie a livello nazionale.

L'opera di Ineos a Bagnoli rimane un simbolo visibile di quel periodo di collaborazione. Oggi, i muri raccontano una storia diversa, fatta di contrasti politici aperti. La città di Napoli si trova al centro di un dibattito nazionale sulla gestione delle risorse e delle priorità urbane.

Le dichiarazioni di Arianna Meloni e Gennaro Sangiuliano definiscono la nuova retorica elettorale. Il centrodestra punta a attribuire il merito delle opere pubbliche al governo nazionale. Il Comune e la Regione difendono il ruolo delle amministrazioni locali.

La partita elettorale per il comune di Napoli si sta preparando in un clima di alta tensione. La scelta del candidato del centrodestra sarà cruciale per definire le strategie di campagna. La vittoria di Manfredi appare come lo scenario più probabile, ma il campo avversario non si arrende.