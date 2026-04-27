Guerra e crisi energetica: Confindustria chiede interventi urgenti al governo

L'audizione di Confindustria in Parlamento mette in luce i rischi di una crisi energetica senza precedenti in caso di prolungamento della guerra. Richieste di aiuti per imprese e proroga del taglio delle accise. Dibattito aperto sul Patto di stabilità.

L'audizione di Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria , presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, ha dipinto un quadro preoccupante delle possibili conseguenze economiche della guerra in corso e delle relative tensioni geopolitiche.

Fontana ha sottolineato che, anche in uno scenario di cessate il fuoco immediato, l'impatto sulla crescita economica sarebbe comunque significativo, con una stima di mancata crescita compresa tra 0,1 e 0,3 punti percentuali. Tuttavia, la vera emergenza si profilerebbe in caso di una prosecuzione del conflitto fino alla fine dell'anno, scenario che potrebbe innescare la più grave crisi energetica della storia, potenzialmente di natura sistemica.

Questa crisi non sarebbe solo un problema di costi elevati, ma minaccerebbe la stabilità complessiva del sistema economico. Un elemento particolarmente critico è rappresentato dalla situazione dello stretto di Hormuz. Confindustria ha evidenziato che una chiusura, sia parziale che totale, di questa via navigazionale strategica garantirebbe un'autonomia globale che varia dai 6 agli 11 mesi. Considerando che due di questi mesi sono già trascorsi, il margine di manovra si sta rapidamente riducendo.

Di fronte a questa prospettiva, Confindustria ha rivolto al governo una richiesta precisa: uno scostamento di bilancio per finanziare aiuti proporzionati all'aumento dei costi di gas ed elettricità per tutte le imprese con contratti di media, alta e altissima tensione, estendendo questo sostegno fino al dicembre 2026. L'associazione ha inoltre sollecitato interventi mirati e di maggiore intensità per le imprese particolarmente energivore e gasivore, ovvero quelle che dipendono in modo significativo da queste fonti energetiche.

Oltre a questi interventi strutturali, Confindustria ha chiesto la proroga del taglio delle accise sui carburanti, attualmente in scadenza il 2 maggio, e un aumento del credito di imposta per l'autotrasporto merci, estendendone l'applicazione anche al trasporto passeggeri. Infine, sono stati richiesti aiuti specifici per i settori del trasporto aereo e marittimo, anch'essi particolarmente vulnerabili all'aumento dei costi energetici e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento.

Parallelamente alle richieste di intervento economico, si è aperto un dibattito all'interno della maggioranza di governo sul Patto di stabilità europeo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva precedentemente chiesto la sospensione del patto durante il summit informale europeo a Cipro, ma senza ottenere successo. La posizione della maggioranza, come ribadito da alcuni esponenti, è favorevole a una sospensione generale del patto. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo a livello europeo, si è dichiarato che l'Italia agirà autonomamente.

Tuttavia, Forza Italia ha espresso una posizione più cauta, suggerendo che sia possibile e opportuno escludere dal calcolo del patto di stabilità le spese legate alle problematiche dello stretto di Hormuz, in particolare quelle relative all'energia, ma solo a titolo temporaneo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è dichiarato contrario a un'uscita unilaterale dal patto, sottolineando l'esistenza dei 400 miliardi di euro del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) che potrebbero essere utilizzati per ridurre il debito pubblico invece di ricorrere a ulteriori finanziamenti.

Questa divergenza di opinioni evidenzia la complessità della situazione e la necessità di trovare una soluzione equilibrata che tenga conto sia delle esigenze economiche del Paese che degli impegni europei





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