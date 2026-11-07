L'attacco ibrido a Francia e Ucraina dimostra che la spesa militare tutela il welfare. Analisi della posizione del M5S e di Conte contro la realtà geopolitica.

La guerra ibrida ha subito un ulteriore salto di qualità investendo settori vitali come il traffico aereo, l'approvvigionamento alimentare dei supermercati e persino la conservazione del plasma sanguigno nella banca del sangue in Francia. Questa escalation conferma che i tradizionali termini della divisione per comparti non sono più validi, poiché la deterrenza è essenziale per proteggere ospedali, scuole, trasporti e famiglie quando diventano bersagli diretti.

Le accuse sul welfare vs realtà strategica

In questo scenario, larga parte del Partito Democratico, Esploriamo l'Italia (Avs) e soprattutto il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte hanno insistito ossessivamente sull'aumento delle spese militari del governo di centrodestra a detrimento del welfare. Tale posizione sostiene che le risorse destinate alla difesa sottraggono fondi a servizi essenziali come scuole, case popolari e strutture sanitarie pubbliche.

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L'aggressione russa cambia gli equilibri

Tuttavia, la posizione della maggioranza del campo largo si fonda su alcune mistificazioni evidenti dal momento in cui la Russia di Vladimir Putin ha aggredito l'Ucraina nel cuore dell'Europa del Nord dal 2022. In primo luogo, è indispensabile l'invio di armi all'Ucraina da parte sia degli Usa, sia delle nazioni dell'Unione europea, perché senza tale supporto non si arriva a una pace autentica ma si determina una resa traumatica.

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Il fronte anti-occidentale e la risposta europea

Se la Russia di Putin sfondasse in Ucraina, non si fermerebbe lì ma investirebbe almeno Moldavia e Paesi Baltici, come dimostrato dall'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. Un fronte aggressivo fondato su una divisione dei ruoli vede Russia e Iran condurre attacchi militari e terroristici, mentre la Cina punta su neoimperialismo economico e pressione su Taiwan. Di conseguenza, la richiesta avanzata da Giorgia Meloni affinché l'Ue indichi un unico rappresentante per confrontarsi con Russia, Cina e Usa appare come una giusta indicazione per raggiungere unità politica ed evitare ritardi nella gestione della crisi globale.