Guerra in Iran, ecco la top 20 dei rincari: gasolio +36%, frutta e carburanti alle stelle

L'Unione Nazionale Consumatori ha analizzato i dati Istat di maggio 2026, rivelando un'impennata dei prezzi legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Carburanti e prodotti stagionali guidano la classifica, con il gasolio per riscaldamento in testa (+36,9%).

L' Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha elaborato i dati Istat sull'inflazione di maggio 2026, stilando la classifica dei maggiori rincari da febbraio 2026, mese dell'inizio delle ostilità in Iran.

La medaglia d'oro va al noleggio di articoli sportivi, con un aumento del 22,4%, seguito da albicocche, ciliegie e pesche (+18,8%) e da uva, kiwi e meloni (+12%). Tuttavia, l'impatto più significativo riguarda i carburanti: il gasolio per riscaldamento segna un +36,9% rispetto a maggio 2025, mentre il gasolio per mezzi di trasporto sale del 25,2% e la benzina del 10,7%.

Nella top 20, ben 8 voci sono legate direttamente alla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha bloccato il passaggio delle petroliere, e 7 agli effetti indiretti sui costi di trasporto e produzione. Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'UNC, la guerra sta producendo effetti devastanti per le tasche delle famiglie italiane. Le misure del governo sui carburanti si sono rivelate insufficienti, mentre l'assenza di interventi sull'energia ha fatto decollare i prezzi.

Per fortuna, la fine della stagione termica ha evitato una stangata ancora più pesante su gas e gasolio da riscaldamento. Tra i rincari congiunturali di maggio spiccano la benzina (+6,9% in un mese), a causa della riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 5 centesimi decisa dal decreto-legge n. 63 del 30 aprile 2026. Al primo posto mensile si conferma il noleggio di articoli sportivi (+22,4%), seguito da frutta estiva (+18,8%) e uva e meloni (+12%).

Dal confronto anno su anno emergono dati allarmanti: il gasolio per riscaldamento guida la classifica con un +36,9%, seguito dal gasolio per trasporti (+25,2%), dalla benzina (+10,7%), dal gas (+8,9%) e dall'elettricità (+7,2%). I prodotti ortofrutticoli subiscono rincari a doppia cifra, trainati dall'aumento dei costi logistici. L'UNC sottolinea come la crisi stia colpendo in modo trasversale: oltre ai carburanti, crescono i prezzi di servizi come il noleggio sportivo e di beni di largo consumo.

Le famiglie sono costrette a rivedere i propri bilanci, mentre gli effetti della guerra si propagano attraverso la catena di approvvigionamento globale. L'appello dell'associazione è per un intervento più deciso del governo, che finora ha agito in modo frammentario. In attesa che la situazione geopolítica si stabilizzi, gli italiani devono prepararsi a ulteriori rincari, specie con l'avvicinarsi della prossima stagione invernale.

Nel frattempo, i dati Istat di maggio confermano che l'inflazione resta sotto pressione, con un tasso tendenziale in aumento, trainato proprio dalle voci energetiche e alimentari. La classifica completa dei rincari, pubblicata dall'UNC, rappresenta un campanello d'allarme per le istituzioni e un monito per i consumatori, chiamati a fare scelte sempre più oculate. Solo una strategia coordinata a livello europeo potrebbe mitigare l'impatto di una crisi che non accenna a placarsi





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