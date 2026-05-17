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Guerra in Medio Oriente genera maxi-stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane

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Guerra in Medio Oriente genera maxi-stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane
Guerra In Medio OrienteStangata Sulle Tasche Delle FamiglieInflazione
📆5/17/2026 5:05 AM
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La guerra in Medio Oriente sta generando una maxi-stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane, secondo quanto affermato da Massimiliano Dona, presidente dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (Adoc). L'inflazione tendenziale del 2,4% nella Capitale e del 3,4% nella città altoatesina, oltre all'aumento dei prezzi per carburanti e cibi e bevande, sono tra le voci più sensibili al conflitto. In particolare, la città calabrese di Reggio Calabria e di Terzasi registrano incrementi maggiori per i carburanti, mentre la città salentina di Salerno registra un aumento più contenuto. La guerra in Iran, come la precedente del 2022, sta colpendo duramente i consumi di primaria necessità e le famiglie non possono più rinunciare a questi beni.

La guerra in Medio Oriente sta generando una maxi-stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane, secondo quanto affermato da Massimiliano Dona, presidente dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (Adoc).

L'inflazione tendenziale del 2,4% nella Capitale e del 3,4% nella città altoatesina, oltre all'aumento dei prezzi per carburanti e cibi e bevande, sono tra le voci più sensibili al conflitto. In particolare, la città calabrese di Reggio Calabria e di Terzasi registrano incrementi maggiori per i carburanti, mentre la città salentina di Salerno registra un aumento più contenuto.

La guerra in Iran, come la precedente del 2022, sta colpendo duramente i consumi di primaria necessità e le famiglie non possono più rinunciare a questi beni.

L'inflazione tendenziale del 2,4% nella Capitale e del 3,4% nella città altoatesina, oltre all'aumento dei prezzi per carburanti e cibi e bevande, sono tra le voci più sensibili al conflitto. In particolare, la città calabrese di Reggio Calabria e di Terzasi registrano incrementi maggiori per i carburanti, mentre la città salentina di Salerno registra un aumento più contenuto.

La guerra in Iran, come la precedente del 2022, sta colpendo duramente i consumi di primaria necessità e le famiglie non possono più rinunciare a questi beni

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