Guerra in Medio Oriente: impennata dei prezzi dei pistacchi e impatto sul 'Dubai Chocolate'

Il conflitto in Iran sta causando un aumento significativo dei prezzi dei pistacchi a causa delle interruzioni delle forniture e delle difficoltà logistiche, esacerbate dalla crescente domanda indotta dalla popolarità del gusto 'Dubai Chocolate'.

La recente escalation del conflitto in Medio Oriente , in particolare le tensioni che coinvolgono l' Iran , sta avendo un impatto significativo sui mercati globali, con un focus particolare sul prezzo dei pistacchi.

Il Financial Times ha evidenziato come la guerra stia interrompendo le catene di approvvigionamento e complicando le esportazioni dall'Iran, uno dei principali produttori mondiali di questo frutto secco. Questa situazione si verifica in un momento di picco della domanda, amplificata ulteriormente da una tendenza virale sui social media: la crescente popolarità del gusto 'Dubai Chocolate', caratterizzato da barrette ripiene di crema di pistacchio e pasta sfoglia.

L'aumento dei prezzi dei pistacchi non è quindi solo una conseguenza diretta delle difficoltà logistiche legate al conflitto, ma anche di un incremento della domanda indotto da questa nuova preferenza dei consumatori. Behnam Heydaripour, amministratore delegato del grossista londinese Borna Foods, descrive la situazione come un vero e proprio gioco d'azzardo, sottolineando l'incertezza nel determinare il prezzo di vendita.

I dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti indicano che l'Iran copre circa un quinto della produzione mondiale di pistacchi, e in alcuni anni questa percentuale sale fino al 25-30% delle esportazioni globali. Tuttavia, gli operatori del settore segnalano crescenti difficoltà nello smaltimento del raccolto iraniano, a causa delle tensioni geopolitiche e delle conseguenti complicazioni logistiche in tutto il Medio Oriente.

Nick Moss, analista di Expana, sottolinea che la guerra ha esacerbato le problematiche preesistenti, creando un effetto domino di difficoltà. A marzo, i prezzi dei pistacchi hanno raggiunto i 4,57 dollari al chilo, il livello più alto dal 2018, evidenziando la gravità della situazione. La mania per il 'Dubai Chocolate' ha contribuito in modo significativo a questo aumento della domanda, stimolando un boom più ampio dei prodotti al gusto di pistacchio.

La pressione sull'offerta era già elevata prima dell'inizio del conflitto. I raccolti del 2025 nei principali paesi produttori, tra cui Stati Uniti, Turchia e Iran, si sono rivelati inferiori alle aspettative, con il raccolto iraniano particolarmente colpito dalla siccità. A queste difficoltà si aggiungono le sanzioni internazionali e i disordini interni che limitano le esportazioni iraniane.

Le interruzioni periodiche delle comunicazioni nel corso dell'anno hanno ulteriormente complicato le operazioni, rendendo difficile per gli esportatori coordinare le vendite con gli acquirenti internazionali e rallentando il flusso delle merci. Heydaripour evidenzia la difficoltà di comunicare con i fornitori iraniani a causa dei problemi di connessione internet, che impediscono loro di rispondere tempestivamente alle richieste.

La guerra ha aggravato ulteriormente questi problemi, con le compagnie di navigazione che cancellano o deviano i servizi, causando ritardi e aumentando i costi di trasporto. Le spedizioni di pistacchi verso i mercati chiave, come il Medio Oriente e l'India, hanno subito interruzioni significative, mettendo a rischio la disponibilità del prodotto e alimentando ulteriormente l'aumento dei prezzi.

La situazione attuale richiede un'attenta analisi e una gestione strategica delle catene di approvvigionamento per mitigare gli impatti negativi sui consumatori e sugli operatori del settore





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