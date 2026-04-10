Guerra in Medio Oriente: Tensioni Crescono Mentre i Negoziati Iran-USA in Pakistan si Avvicinano

La guerra in Medio Oriente prosegue con intense tensioni. I preparativi per i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan sono in corso, ma le divergenze sul cessate il fuoco e le richieste iraniane di sbloccare i fondi congelati complicano la situazione. I bombardamenti israeliani continuano, mentre si stimano i costi della guerra. I colloqui si svolgeranno in modo indiretto con l'obiettivo di trovare una base per il dialogo.

Il quarantaduesimo giorno di guerra in Medio Oriente è segnato da un'escalation di tensioni e preparativi per i negoziati cruciali in Pakistan. Dopo due giorni dall'inizio del cessate il fuoco, le divergenze tra Israele e gli Stati Uniti , che escludono il Libano dall'accordo, e le richieste di Iran ed Europa, che invece lo includono, rischiano di complicare i colloqui. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz rimane bloccato, aggiungendo pressione alla situazione.

L'ex funzionaria del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Elaine McCusker, ha stimato i costi della guerra: le spese sostenute dagli USA e dai paesi alleati nella regione superano i 13 miliardi di dollari in intercettori e quasi 10 miliardi in bombe e missili. I danni ai mezzi statunitensi e le spese extra per soldati e dipendenti ammontano a centinaia di milioni di dollari. McCusker sottolinea che queste cifre sono parziali e potrebbero raggiungere gli 80-100 miliardi di dollari, anche se la guerra finisse oggi. Nuovi temi si aggiungono all'agenda dei negoziati, tra cui la richiesta iraniana di sbloccare i beni congelati all'estero, avanzata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. La questione dei cittadini americani detenuti in Iran, stimati almeno sei, è un altro punto focale, con gli Stati Uniti che chiedono il loro rilascio. \Sul campo, i bombardamenti israeliani proseguono, soprattutto nel sud del Libano e nella valle Bekaa, causando vittime e distruzione. Un attacco a Nabatieh ha colpito un palazzo governativo, uccidendo membri delle forze di sicurezza libanesi, mentre un bombardamento contro un autolavaggio ha causato altre vittime. Hezbollah continua a lanciare razzi, ferendo un soldato israeliano. I negoziati di domani si svolgeranno tramite colloqui indiretti, con mediatori pachistani che faranno da tramite tra le delegazioni statunitense e iraniana. L'hotel di lusso scelto per i colloqui è stato completamente requisiti dal governo pakistano. Gli esperti ritengono che l'obiettivo primario del primo giorno sarà quello di trovare una base per il dialogo, data la distanza tra le posizioni. \La valutazione dei danni alle strutture civili iraniane è complessa, a causa del blocco di internet e della mancanza di informazioni indipendenti. La Mezzaluna Rossa iraniana ha stimato danni a centinaia di scuole e strutture sanitarie. Un'analisi ha confermato gli attacchi su decine di scuole e strutture sanitarie, spesso situate in aree densamente popolate e, in alcuni casi, nelle vicinanze di obiettivi militari o direttamente colpite





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