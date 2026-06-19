Guerra in profondità: attacchi alle raffinerie russe mettono a dura prova la Russia e la flessibilità politica dell'Ucraina

Nei giorni scorsi, attacchi ucraini a raffinerie russe hanno causato ferte e conseguenze immediate in tutta la Russia. La battaglia delle raffinerie, come la guerra di superfici, sta mettendo a dura prova la capacità della Russia di garantire approvvigionamento carburante per una delle sue aree più sensibili, Mosca. Allo stesso tempo l'Ucraina, che è riuscita a colpire duramente la capacità produttiva russa, prosegue la sua strategia di pressione diplomatica, reagendo in modo aggressivo agli attacchi mentre la trattativa prosegue malgrado gli innesti da parte di entrambe le parti. La guerra si è spostata ora, in pieno, sulle infrastrutture energetiche, XIV fronte di combattimento, che dimostra l'importanza strategica di queste.*

Gli attacchi ucraini a raffinerie russe si sono intensificati mentre Ucraina e Russia cercano di trovare una soluzione per la guerra. Gli incidenti in particolare alla raffineria di GazpromNeft, una delle principali fonti di carburante per Mosca, hanno provocatoartis in tutta la città.

Mentre i prezzi della benzina sono saliti in fretta, la Russia cerca di gestire la carenza di carburante attraverso la conferma di una riunione sul mercato dei carburanti e una richiesta di dati da parte dell'autorità antitrust. Inoltre le raffinerie vicine di Mosca sono state anche colpite, complicando ulteriormente l'approvvigionamento del carburante. Gli attacchi sono stati scelti per pressione alla Russia in un momento cruciale e proteggere la posizione dell'Ucraina sul tavolo diplomatic





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