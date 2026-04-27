Guerra in Ucraina: Fontana (Confindustria) avverte, rischio crisi energetica storica

Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria, mette in guardia sulla grave crisi energetica che potrebbe colpire l'Italia in caso di prolungamento della guerra in Ucraina. L'associazione propone misure urgenti per sostenere le imprese e ridurre la dipendenza energetica.

Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria , ha espresso un quadro preoccupante riguardo all'impatto della guerra in Ucraina sull'economia italiana, durante un'audizione congiunta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica ( DFP ).

Fontana ha sottolineato che, anche in uno scenario di cessate il fuoco immediato, le conseguenze economiche della guerra si tradurrebbero in una perdita di crescita compresa tra 0,1 e 0,3 punti percentuali. Tuttavia, la vera minaccia si profilerebbe in caso di una prosecuzione del conflitto fino alla fine dell'anno, scenario che potrebbe innescare la più grave crisi energetica della storia, potenzialmente di natura sistemica.

Questa affermazione evidenzia la profonda vulnerabilità dell'Italia in materia energetica, una fragilità che, secondo Fontana, persisterà per anni a venire. L'esperto ha quindi insistito sulla necessità impellente di definire e implementare una strategia a lungo termine per superare questa dipendenza, modellata sull'approccio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con obiettivi chiari, scadenze precise e meccanismi di monitoraggio efficaci.

Senza un piano strutturato, l'Italia rischia di ripetere ciclicamente situazioni di crisi simili, anche qualora la situazione attuale dovesse risolversi positivamente. La lezione appresa dalle recenti crisi energetiche deve spingere il governo ad agire con determinazione e lungimiranza, evitando approcci frammentari e reattivi. Confindustria ha presentato una serie di proposte concrete per affrontare l'emergenza energetica, focalizzandosi su misure di sostegno alle imprese.

Tra queste, spicca la richiesta di uno scostamento di bilancio per finanziare aiuti di intensità proporzionale all'aumento dei costi di gas ed elettricità, estesi a tutte le imprese connesse alle reti di media, alta e altissima tensione fino al dicembre 2026. Parallelamente, l'associazione propone interventi mirati e di maggiore intensità per le imprese particolarmente energivore e gasivore, ovvero quelle che dipendono in modo significativo da questi input produttivi.

Queste misure, secondo Confindustria, sono essenziali per preservare la competitività del sistema produttivo italiano e per evitare un'ulteriore contrazione dell'attività economica. Oltre agli aiuti diretti, Confindustria ha suggerito di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, attualmente in scadenza il 2 maggio, al fine di contenere l'impatto dei prezzi elevati sui costi di trasporto e sulla spesa delle famiglie. L'obiettivo è quello di fornire un sollievo immediato alle imprese e ai consumatori, mitigando gli effetti negativi della crisi energetica.

La proposta di Confindustria si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l'andamento dei prezzi dell'energia e per le possibili conseguenze sulla crescita economica del Paese. L'audizione di Alessandro Fontana ha rappresentato un momento cruciale nel dibattito sulla politica energetica italiana. Le sue affermazioni hanno messo in luce la necessità di un cambio di paradigma, passando da una gestione emergenziale delle crisi a una pianificazione strategica a lungo termine.

La vulnerabilità energetica dell'Italia è un problema strutturale che richiede soluzioni innovative e coraggiose, come lo sviluppo di fonti rinnovabili, la diversificazione delle forniture e l'efficientamento energetico. Fontana ha sottolineato che la crisi attuale non è un evento isolato, ma una manifestazione di una fragilità preesistente.

Pertanto, è fondamentale investire in infrastrutture, tecnologie e competenze per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili. La proposta di Confindustria di adottare un approccio simile a quello del PNRR, con obiettivi chiari e scadenze precise, rappresenta un passo nella giusta direzione.

Tuttavia, è necessario un impegno congiunto da parte del governo, delle imprese e dei cittadini per realizzare una transizione energetica efficace e per costruire un futuro più resiliente e sostenibile per l'Italia. La situazione attuale richiede una visione strategica e un'azione decisa per evitare che la crisi energetica comprometta la crescita economica e il benessere sociale del Paese





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